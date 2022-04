Yedda Gaspar, presidente da Faaperj - Reginaldo Pimenta

Publicado 14/04/2022 05:00

No momento em que o IBGE está se preparando para mais um recenseamento domiciliar, seria muito importante que seus técnicos incluíssem nas perguntas quanto era a renda familiar dois anos atrás e quanto é atualmente. Certamente, descobriria que em centenas de milhares de casas o poder de compra da família caiu quase pela metade . E isso é fácil de provar.



Dados divulgados por especialistas mostram que, dos mais de 600 mil óbitos por consequências da covid 19, cerca de 70% foi de brasileiros com mais de 60 anos. A grande maioria dessas mais de 400 mil mortes, independentemente de ser aposentado ou trabalhador da ativa, era responsável pelo sustento do lar e, consequetemente, deixou pensão. É a lei!



Só que a irresponsável Reforma da Previdência do presidente Bolsonaro, aprovada pelos deputados federais e senadores, mudou a lei e, ao invés dos 100% que eram destinados às pensões, as viúvas passaram a receber somente 60%. Ou seja, perderam quase metade do seu poder aquisitivo.



Ora, como fazer, se a nossa renda cai quase pela metade e o aluguel continua o mesmo, os preços dos remédios continuam os mesmos e até aumentam, uma ida ao supermercado constata aumentos enormes de produtos de primeira necessidade? Como fazer se, além disso, alguém da família, como um filho, por exemplo, ficar desempregado? Quanto a planos de saúde, nem pensar: quase todos deixaram de pagar.



O pior de tudo são as desculpas dos deputados e senadores para aprovarem tal maldade. Uns, dizem que seguiram a orientação do partido e nem leram direito o que estavam votando. Outros, que acreditaram nas afirmações falsas do governo de que, se não aprovassem a reforma, a Previdência iria quebrar e também não prestaram atenção no que estavam votando.



Parece incrível, mas, no Congresso Nacional, dezenas, talvez centenas, de parlamentares votam num projeto sem saber o que estão aprovando. E levam ao empobrecimento e até a miséria centenas de milhares de lares. Pobre povo brasileiro!





Yedda Gaspar é presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro.