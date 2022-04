Antônio Mariano é secretário municipal de Cultura - Divulgação

Publicado 22/04/2022 05:00

Trabalhar com turismo no Rio de Janeiro é fácil! Desde criança ouço essa máxima, que tem um pouco de verdade. O Rio de Janeiro é uma cidade plural, destino de sonhos de milhões de pessoas ao redor do mundo. Nesse momento, enquanto você lê esse artigo, alguém está desejando passar uma manhã na ensolarada Praia de Copacabana; ou assistir a uma partida de futebol no Maracanã; ou mesmo abrir os braços na clássica imagem no monumento do Cristo Redentor.



Essas são imagens cristalizadas do turismo carioca. E romper essa visão é o nosso grande desafio. Há vida, e muita, fora desse circuito e é preciso mostrar as belezas da cidade como um todo. Diversificar nossas ofertas e qualificar cada área para atender a um nicho específico é um trabalho que estamos desenvolvendo aos poucos.



Ficamos felizes em termos lançado o ‘Dias de Glória’, com a futura instalação de totens e placas indicativas em 40 pontos de interesse turístico no bairro da Glória. Esse é o primeiro de uma série de bairros, em todas as regiões do Rio de Janeiro, que terão essa requalificação turística. Não podemos esquecer que a nossa cidade foi palco de eventos importantes do Brasil, desde o período colonial, recebeu a família real e continua sendo um dos mais importantes faróis da Cultura e da Arte brasileira.



Estamos trabalhando, em parceria com o Trade Turístico, políticas estruturantes do segmento. Um dos pontos é a construção de um terminal para ônibus de turismo que chegam à cidade. Já tivemos algumas reuniões, inclusive para definir áreas que podem abrigar esse equipamento importante nas grandes cidades, com banheiro, lanchonete e espaço de qualidade para os turistas e os funcionários das empresas que fazem esse tipo de serviço. Essa é uma demanda do Trade e estamos ouvindo a experiência daqueles que vivem e trabalham o turismo no seu dia a dia.



A retomada do segmento tem feito com que vários países busquem os trilhões de dólares que circulam no mercado turístico em todo o mundo. Qualificar nossos profissionais e trabalhar para a ampliação de nossas ofertas tem sido o nosso Norte. Esse momento de retomada das viagens precisa nos encontrar preparados para oferecer muito mais que belas fotos e a tradicional hospitalidade carioca, mas um serviço de excelência, que fique marcado na memória do visitante.

Nossa avaliação precisa ser impecável e, além de ser a opção para retorno nos anos seguintes, a cidade seja levada aos quatro cantos do mundo na propaganda boca a boca, sempre associada a recordações inesquecíveis.



Isso fará com que haja mais investimento no segmento em nossa cidade, mais recursos entrem nos cofres do município, para a realização de projetos e melhorias na infraestrutura. Esses investimentos se traduzem em trabalho, em renda, em desenvolvimento e exploração de novos nichos. Como já disse, o Rio é plural e precisa se atualizar para acompanhar todas as tendências do segmento turístico mundial.

Precisamos ficar atentos às oportunidades que surgem e trabalhar para que o Rio de Janeiro seja o uma imagem bonita não apenas na memória do povo, mas na vida dos cariocas também.





Antônio Mariano é secretário de Turismo do Município do Rio de Janeiro