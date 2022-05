Mauro Farias é presidente do Proderj - Divulgação

Publicado 30/05/2022 06:00

Os caminhos para o futuro levam à inclusão tecnológica e à ampliação da transparência do acesso à informação. O governo do estado deu um passo fundamental no aperfeiçoamento dos canais de comunicação com o cidadão, na prestação de atendimento e no acesso a informações públicas. Com o RJ Digital, lançado no início deste mês, a população tem ao alcance das mãos mais de 1,3 mil serviços no endereço www.rj.gov.br. Assim, o Rio de Janeiro figura como o maior portal, em termos estaduais, no quesito de oferta de serviços públicos.

Com o RJ Digital, o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj) entregou um trabalho minucioso para acelerar a digitalização e a simplificação dos serviços. É possível encontrar a situação da CNH e do IPVA, abrir empresas como MEI, formalizar reclamação junto ao Procon-RJ, e os servidores públicos podem acessar o contracheque e o informe de rendimentos, por exemplo.

Tudo com uma linguagem simples e fácil de compreender. O cidadão encontra o que precisa, entende o que encontrou e utiliza a informação para atender às suas necessidades.

O modelo é baseado na experiência da Estônia, onde quase tudo é online. Lá, as pessoas só procuram o Estado presencialmente para casar, se divorciar ou negociar um imóvel. É fundamental usar a tecnologia em nosso benefício, como uma ferramenta para reduzir a burocracia, de aproximação com quem busca e precisa do governo do estado.



O RJ Digital é mais que uma identidade visual nova ou um ponto de referência para as notícias do governo. É parte de um conceito que leva à inclusão tecnológica e à ampliação da transparência e do acesso à informação. Não tenho dúvidas, o RJ Digital é eficiência, economia, transparência e qualidade de atendimento para a população do Rio de Janeiro.



