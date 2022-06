Arte coluna opinião 03 junho - Arte Paulo Márcio

Publicado 03/06/2022 00:00

Entramos na Década da Ação, iniciativa das Nações Unidas que tem como objetivo estimular agentes institucionais, organizações e sociedade civil para a proteção e revitalização dos ecossistemas em todo o mundo, além de acelerar o cumprimento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU.



O Rio de Janeiro não pode ficar de fora desse movimento, afinal, somos vanguarda em políticas ambientais, uma referência mundial. Quando o assunto é meio ambiente, temos muito o que apresentar. O ano de 2022 marca os 30 anos da Rio-92, a primeira Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que promoveu a participação popular na temática. Em atenção à data, que precisa ser lembrada e servir como fonte de reflexão, o Governador Cláudio Castro instituiu 2022 como o Ano Internacional do Desenvolvimento Sustentável, criando a Rio2030.



Trata-se de um grande convite à toda sociedade para se unir em prol da implementação da agenda mundial da sustentabilidade. Para isso, contamos com o Calendário Rio2030, com uma programação cheia de iniciativas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, participativa e compartilhada entre atores dos setores público, empresarial, sociedade civil organizada, academia e organizações internacionais. Em destaque, teremos a Semana do Ambiente, que acontece de 6 a 11 de junho e marca os 30 anos da histórica Rio-92, além da preparação para a Estocolmo+50.



O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, apoia e atua como um indutor e potencializador das ações propostas pela sociedade, enquanto a ONU-Habitat é uma das nossas principais parceiras nessa empreitada. Estamos fazendo nosso dever de casa. Criamos em novembro do ano passado, a Comissão Estadual dos ODS e demos início à construção do Observatório dos ODS, assim como da inserção dos objetivos no próximo Plano Plurianual, importante ferramenta de políticas públicas da Agenda 2030.



Também assinamos um memorando com a ONU-Habitat que é o primeiro passo rumo ao desenvolvimento urbano sustentável no estado. Com essa iniciativa, vamos apoiar os municípios fluminenses a evoluírem para cidades mais resilientes, seguras, verdes e sustentáveis, inspiradas, em particular, pelo ODS número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e pela Nova Agenda Urbana.



O Estado do Rio de Janeiro tem ganhado destaque pelas suas atuais políticas ambientais. Tivemos diversas iniciativas e pontapés iniciais em ações no último ano que merecem destaque: a universalização do acesso à água e ao saneamento básico da Região Metropolitana, a despoluição da Baía de Guanabara, do Sistema Lagunar de Jacarepaguá e da Lagoa do Guandu e o Ambiente Jovem, que é o maior programa de educação ambiental do Brasil.



Os últimos anos nos ensinaram muito sobre como é preciso construir o presente para termos um amanhã melhor e mais seguro. Nosso patrimônio ambiental é o que garante a vida. O futuro é agora, não pode ser depois. É hora de agir!

*José Ricardo Brito é secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade