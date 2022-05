Andre Novo é publicitário e chefe de Gabinete da Presidência do Detran.RJ - Divulgação

Publicado 31/05/2022

Para salvar vidas no trânsito, é essencial desenvolver uma comunicação moderna e eficiente com a sociedade. Sem conscientizar motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas, não vamos alcançar o objetivo de diminuir o número de mortos e feridos em nossas ruas e avenidas. A prioridade é fazer chegar ao público a informação acessível e de simples compreensão. Educar crianças, jovens e adultos é fundamental para o trânsito mais seguro.



Ao longo do ano, o Detran lança campanhas de comunicação de grande alcance social, como a do Maio Amarelo, da Semana Nacional de Trânsito (setembro), do Dia Internacional do Ciclista (abril), do Dia Nacional da Paz no Trânsito (também em abril) e a do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito (novembro). Mais do que datas comemorativas, são movimentos que tem como meta desenvolver ações concretas pela redução de acidentes e de vítimas.



O objetivo é fazer um chamado à razão. Todos precisamos adotar atitudes mais cuidadosas no trânsito. Não podemos mais conviver com tanta violência. Os mais fortes precisam proteger os mais fracos, mas todos têm sua parcela de responsabilidade. E uma comunicação bem feita, que toque a consciência das pessoas, pode mudar a vida de muita gente.



Cada imagem, cada frase de advertência é escolhida com cuidado para produzir os efeitos necessários: “Vai na responsa”. “Se beber, não dirija”. “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. “Vai de bike? Vai tranquilo”. “Viu a passarela, mas não usou. Acabou não vendo o carro”. Não é possível que continuemos aceitando e banalizando as mortes no trânsito, como se fossem impossíveis de evitar.



Na campanha do Maio Amarelo, que encerramos esta semana com excelentes resultados, a principal mensagem foi: “Juntos salvamos vidas”. Com ações educativas, eventos e mensagens nas redes sociais, procuramos chamar a atenção para a necessidade de que toda a sociedade se envolva no esforço de enfrentar a violência no trânsito.



A comunicação institucional atende aos princípios da boa gestão pública: transparência, divulgação de informações de interesse público, promoção da cidadania, interação do cidadão com os órgãos públicos. É feita com planejamento, diversificação e customização, buscando especificar para quais públicos cada mensagem deve ser divulgada.



No Detran.RJ, a estratégia não envolve apenas comunicação, mas também ações educativas presenciais, para pessoas de todas as idades. Estudantes são visitados nas escolas, em parceria com agentes da Operação Lei Seca e da Secretaria Estadual de Educação, e recebem noções de prevenção de acidentes. A cada início de semestre letivo, a Coordenadoria de Educação para o Trânsito desenvolve a campanha “Volta às aulas” na porta dos colégios.



Nas empresas, é ministrada a palestra “Trânsito seguro, compromisso de todos”. Profissionais saem às ruas das cidades com as blitzes educativas, em que são distribuídos folders, cartazes e outros materiais. Pais são orientados a botar os filhos na cadeirinha; motociclistas e ciclistas, a usar corretamente capacete e equipamentos de proteção; pedestres, a atravessar a rua com atenção e no lugar correto; o motorista, a respeitar pedestres e ciclistas.



A comunicação pública é fundamental para estimular uma cidadania consciente, ativa e solidária. Ela abre espaço para a atuação da sociedade como um ator de transformação dentro de uma postura crítica e responsável. Só com uma comunicação de qualidade, que realmente faça o cidadão refletir, conseguiremos fazer a sociedade entender que todos precisamos colaborar para um trânsito mais seguro, mais responsável e menos violento. Não se trata apenas de estatística. Cada vida é importante!





Andre Novo é publicitário e chefe de Gabinete da Presidência do Detran.RJ