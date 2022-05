André Senos é presidente da Geio-Rio (Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro) - Divulgação

André Senos é presidente da Geio-Rio (Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro) Divulgação

Publicado 31/05/2022 05:00

Neste mês de maio, a Geo-Rio completou 56 anos a serviço da Cidade Maravilhosa. Somos uma cidade que tem uma geografia muito peculiar e que precisa de cuidado. Há mais de meio século, atuamos nas encostas e nas áreas de risco geotécnico para garantir a segurança de toda a população.



O conhecimento e o empreendedorismo de todo o quadro técnico da Geo-Rio, nos levaram, em pouco tempo, a sermos reconhecidos como um órgão geotécnico de excelência a nível mundial. Prova disso é que, hoje, a Geo-Rio é solicitada por municípios de todo o Brasil para atuar como consultora.



Não podemos esquecer que, há 35 anos, a Geo-Rio foi a responsável por implantar de forma pioneira o sistema Alerta Rio, que mantém 33 estações pluviométricas espalhadas pela cidade para monitorar as chuvas. A partir da análise das condições meteorológicas, o sistema emite alertas em casos de possibilidade de escorregamento. Eles são divulgados à população por meio da imprensa e por serviço de mensagens pelo celular.



Ao assumir a Geo-Rio no ano passado, encarei o maior desafio da minha vida profissional. O cenário era assustador. Encontrei, apenas, R$ 6 mil de orçamento em caixa para cuidar de toda a cidade do Rio de Janeiro. Mas não desanimamos.



Hoje, o contexto é o oposto. Nesta nova gestão da Prefeitura do Rio, a fundação voltou a ser valorizada e conseguimos atuar de forma segura. Após as finanças da prefeitura serem colocadas em ordem, este ano, o valor disponível para atuação nas áreas de encosta do município é de R$ 40 milhões, quase sete mil vezes maior, permitindo um escopo de atuação muito mais amplo. Somado ao orçamento do ano passado, já chegamos a mais de R$ 100 milhões em investimentos em menos de um ano e meio de gestão.



São mais de 30 obras de forma simultânea, nas zonas Sul, Norte e Oeste. Os serviços são realizados em comunidades, como a Rocinha, em São Conrado, e o Morro do Queto, no Sampaio; em estradas, como a dos Bandeirantes, no Camorim; e em avenidas, como a Niemeyer, em São Conrado; e Estado da Guanabara, em Grumari.

Os investimentos têm como objetivo trazer mais segurança para a população, principalmente para os cidadãos que vivem em áreas de risco. No período de um ano, a Geo-Rio entregou à população carioca 49 obras de proteção de encostas. Outras quatro serão iniciadas em breve, 17 já estão em processo licitatório e mais quatro estão em fase de projeto.



O trabalho é enorme, o desafio gigantesco, mas tenho a convicção de que podemos oferecer mais segurança para o carioca e isso nos motiva a cada dia. Na primeira semana de junho entregaremos mais três obras e, a cada semana, até agosto, pelo menos, uma intervenção será finalizada. Este é o Rio de Janeiro que queremos e acreditamos: com o poder público desenvolvendo um trabalho preventivo, criterioso e cuidando da população.

André Senos é presidente da Geo-Rio (Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro)