Cláudia Viana é subsecretária adjunta de Cultura e Economia Criativa/Diretora da Escola Estadual de Cultura - divulgação

Publicado 02/06/2022 06:00

A Cultura forma plateias, encanta o público, gera emprego, renda e oportunidades para as pessoas, sendo uma vocação da nossa nação. E pensar na cadeia produtiva da Cultura envolve mais que artistas se apresentando, passa também pela cadeia da Economia criativa que a cerca.

Por isso, pensando em sua qualificação, lançamos o programa Escola da Cultura, que tem por objetivo estimular e fomentar a qualificação de agentes públicos e privados nas áreas vitais para o funcionamento do Sistema Estadual de Cultura.



Completamos um ano com este programa existindo e mudando a vida de fazedores de Cultura. Criada a partir do Decreto 47.620, de 26 de maio de 2021, nasceu o programa de formação e qualificação cultural, previsto no Artigo 11 da Lei Estadual 7.035/2015. Um atraso de sete anos, em que foi tirado do papel graças à liderança do governador Cláudio Castro e da Secretária Estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.



No meio de uma pandemia que muito nos tirou, não faltou vontade de entregar à população a democratização da informação, do acesso e da qualificação necessária para que fazedores de Cultura do Estado do Rio de janeiro pudessem, por iniciativa própria, elaborar seus próprios projetos, participando de forma espontânea do maior aporte financeiro democrático que este estado já teve: os editais realizados através da Lei Aldir Blanc e do Pacto Cultural RJ, que somam mais de R$ 160 milhões de investimento na Cultura nos últimos dois anos.



O Fundo de Cultura, outrora tímido em ações, hoje aparece num cenário nacional como um exemplo de política pública democrática e que chega até onde o fazedor de cultura está, através da divulgação da formação que esta Escola oferece. A Escola da Cultura RJ celebra seu primeiro ano já com grandes parceiros como o Sebrae, atendendo junto com a Secretaria Estadual de Cultura mais de 50 municípios, entre formações continuadas, oficinas, palestras, seminários, rodas culturais e formação para gestores, alcançando mais de dez mil fazedores de Cultura.



A tutoria especializada engloba os temas Elaboração de Projetos; Execução de Projeto; Prestação de Contas e Captação de Recursos. Estes quatro módulos definem com maestria tudo o que um fazedor de Cultura deve saber para inscrever seu projeto em editais que podem ser públicos ou privados.



Mais que formar os profissionais do segmento cultural, a Escola da Cultura RJ também cumpre o seu papel de democratização do acesso, com o programa Passaporte Cultural RJ, criado sob o Decreto 47.645 de 14 de junho de 2021, que tem como objetivo ampliar o acesso à cultura da população de baixa renda, oferecendo visitas a equipamentos do estado, como a Casa França-Brasil, Parque Lage e Museu da Imagem e do Som.



No ano de 2021, o programa realizou mais de 18 mil atendimentos. Nestes primeiros cinco meses de 2022, já disponibilizamos mais de 12 mil acessos e atendemos cerca de 30 municípios do estado, fortalecendo de forma significativa as políticas públicas salvaguardadas na Lei 7035/2015.



Seguimos vencendo todos os desafios, democratizando, permitindo o acesso e trabalhando para que em 2022 a Escola da Cultura RJ atenda mais de 20 mil fazedores de cultura através do programa de capacitação, e cerca de 40 mil alunos por meio do Passaporte Cultural. É a cultura para todos, muito além dos palcos.



