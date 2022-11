Deputado Max Lemos - Divulgação

Publicado 25/11/2022 00:00

Sou nascido e criado em Queimados, na Baixada Fluminense, quando este ainda era distrito de Nova Iguaçu. Hoje a cidade completa 32 anos de emancipação, um processo que tive o prazer e a honra de participar.



Eu e minha família participamos ativamente do processo de emancipação (meu pai foi vereador em Nova Iguaçu) e tivemos a alegria de ver o início do processo de desenvolvimento de nossa cidade.



Para quem não conhece, Queimados está localizada próxima ao eixo rodoviário que liga as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, dos portos de Itaguaí e do Rio de Janeiro e de rodovias importantes do estado, como o Arco Metropolitano e a Rodovia Presidente Dutra, o que remete à sua importância estratégica para o desenvolvimento industrial.



Mas só quem viveu em cidades que clamavam por emancipação sabe a importância disso para a sua população, pois são localidades muitas vezes distantes das sedes dos centros administrativos, e nem sempre atendidos por suas administrações.



Emancipação é fator decisivo para o desenvolvimento político, econômico e social de uma localidade e remete à independência, pois o município adquire autonomia, o poder de se autogerir, elaborar suas leis, e tomar as decisões políticas e administrativas que irão beneficiar diretamente os seus moradores.



Fui vereador e o quarto prefeito eleito para administrar a cidade de Queimados, sendo reeleito com 93% dos votos. Os meus mandatos na cidade me respaldam quando digo o quanto Queimados se desenvolveu. Nas minhas administrações tive o orgulho de dar ao município o título de terceira cidade que mais cresceu no Brasil em desenvolvimento econômico.



Isso se traduziu em mais escolas e creches, investimos na saúde, trabalhando para a construção de sua primeira maternidade, entre outros equipamentos. Investimos no Distrito Industrial e atraímos 34 grandes empresas, gerando mais de 4 mil empregos na cidade. Realizamos mais de R$ 750 milhões em obras públicas e atraímos cerca de R$ 1,1 milhão em investimentos privados. Levamos habitação para quem mais precisava, entre diversos investimentos nas áreas da educação, cultura, esporte e lazer.



E não paramos por aí. Como deputado estadual e secretário de Infraestrutura e Obras do governo do estado tive a oportunidade de levar mais investimentos para Queimados. São mais de R$ 200 milhões em equipamentos de segurança e saúde, além de obras de pavimentação e urbanização e mais habitação.



É inegável, por este artigo, o meu amor por Queimados, mas só quem nasceu em uma cidade tão carente sabe o quanto a nossa Baixada Fluminense e demais cidades do interior de nosso estado precisam de investimentos. E vou continuar trabalhando muito para isso. A nossa população precisa e merece!



Parabéns, Queimados!

*Max Lemos é deputado estadual, deputado federal eleito, ex-secretário de Infraestrutura e Obras do estado e ex-prefeito de Queimados