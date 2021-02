Agenda começou em Paty do Alferes, com presença do prefeito do município Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 23:49

Técnicos da Cedae percorreram cidades do interior do Rio nesta sexta-feira (05), acompanhados do deputado Eurico Júnior. Rogério Santos, assessor do diretor de interior, Robson Costa da Silva, profissional da área comercial, e Sandro Coutinho, gerente geral de engenharia, visitaram Miguel Pereira, Paty do Alferes e Vassouras, com objetivo de achar soluções para a melhoria no abastecimento de água da região.

Conforme informou O Dia, a agenda teve início com uma reunião na loja da Cedae, em Paty do Alferes, com a participação do prefeito Juninho Bernardes, seguida de uma visita à nova loja da empresa em Avelar. Na sequência, a comitiva visitou a Estação de Tratamento de Água de Fragoso, em Miguel Pereira, que também fornece água para Paty, mas não atende a demanda do município. No local, identificaram que uma das soluções pode ser a aquisição de uma casa ao lado da estação para ampliar o serviço. “O próximo passo é o retorno dos técnicos da Cedae, para a realização de medições e estudos de viabilidade técnica visando a ampliação", explicou o deputado.

Publicidade

O grupo também visitou a localidade da Glória, onde verificaram a viabilidade de levar água potável aos moradores. Na sequência, em Vassouras, os técnicos vistoriaram o espaço da Cedae que abrigará a nova loja comercial da empresa em Andrade Pinto. Segundo o deputado, após a inauguração, não será necessário o deslocamento de moradores para o centro de Vassouras; a loja atenderá também os antigos clientes do município de Paraíba do Sul. "Estivemos, também, em Andrade Costa, onde conversei com representantes da Associação de Moradores. A ideia é realizar um estudo para captação de água em Cavaru (Paraíba do Sul), que poderá acabar com a precariedade de abastecimento por meio de poços artesianos", disse Eurico.

A antiga estação de tratamento da Cedae em Massambará, que hoje trata 3 litros por segundo, foi o último compromisso da agenda técnica. A proposta é que a estação seja substituída por uma mais compacta, com capacidade para tratar de 12 a 15 litros por segundo. A comitiva também vistoriou a tubulação de 4,5 km de água bruta da estação de captação até a estação de tratamento. “Ela é antiga e de pequeno porte (75 ml),precisa dobrar de tamanho, com tubos de 150 ml”, afirmou o deputado.

Publicidade

No local, segundo os técnicos, será implantada outra loja comercial da Cedae. Dessa vistoria participaram, também, os vereadores Kiko Brando e Bruno Sales. “Estou certo que hoje avançamos muito para solucionar um grave problema. Como deputado e representante da região, meu compromisso é lutar pela melhoria da qualidade de vida da população. E o acesso à água de qualidade é um direito básico, essencial", disse Eurico, ao final do dia.