Prefeitura volta a debater soluções de mobilidade urbana em Itaipava

Itaipava - O prefeito Bernardo Rossi voltou a se reunir nesta segunda-feira com empresários de Itaipava para debater projetos de mobilidade urbana para a região. Esta foi a segunda rodada de conversas, que tem como um dos focos o trecho do Trevo de Bonsucesso e entorno.



Neste encontro foram discutidos aspectos técnicos para a elaboração de propostas de intervenções na região próxima a um supermercado de Bonsucesso. Um dos participantes da reunião fará o levantamento topográfico e de batimetria do local, informações que serão utilizadas para dar embasamento ao projeto. Os dados serão entregues no início de fevereiro.



“Dessa forma, a gente vai avançando na construção de soluções para o trânsito de Itaipava, algo que só dará certo com o envolvimento de quem conhece a região melhor do que qualquer um”, destacou o prefeito Bernardo Rossi.



Rossi informou que pretende usar parte dos recursos que o município terá através do programa de Financiamento para Infraestrutura e Saneamento (Finisa) para projetos de mobilidade urbana, como esse do Trevo de Bonsucesso. No primeiro encontro, o empresariado local se comprometeu a elaborar o estudo técnico para intervenções no trecho.



Além deste, há ainda outros projetos para proporcionar melhor fluidez ao trânsito de Itaipava: a criação de um acesso ao lado do Supermercado Bramil e uma parceria público-privada para melhorias na estrada que fica nos fundos do Parque Municipal. Outra ideia em análise é a de intervenções em uma ponte que liga a Estrada União e Indústria (próximo ao Terminal Itaipava) e a BR-040.