Em novo projeto, Corrêas poderá ganhar uma Unidade Básica de Saúde

Petrópolis - Mais de 12 mil moradores de Corrêas poderão ser beneficiados com a instalação de uma Unidade Básica de Saúde, reivindicação antiga da comunidade. O prefeito Bernardo Rossi visitou neste domingo de Carnaval o local que poderá servir como espaço para a unidade hospitalar. A edificação fica no centro comercial Marco Pollo, localizado no centro do bairro, próximo a supermercados, pontos de ônibus e da Praça de Corrêas.



Acompanhado pelo vereador Silmar Fortes e pelo superintendente de Administração da Secretaria de Saúde, Diego Oliveira, o prefeito Bernardo Rossi destaca que a UBS é um sonho muito antigo da população local. "Nossa proposta é abrir aqui uma UBS com estratégia em Saúde da Família composta por três equipes. Cada equipe é formada por um médico, um enfermeiro e um dentista, além de auxiliares e agentes comunitários de saúde. Este é um sonho dos moradores daqui e estamos em busca de um local para atender Corrêas com mais este serviço. Estamos trabalhando para vencer a crise", disse o prefeito.



O vereador Silmar Fortes lembrou que o projeto de instalação desta unidade de saúde no bairro Corrêas está inserido no Plano Municipal de Saúde. "A localização é muito boa, com acesso muito fácil a vários serviços. Estou muito animado com essa possibilidade e acredito que teremos, em breve, mais esse benefício para população", ressaltou.



O prefeito Bernardo Rossi vem investindo para ampliar e dar mais qualidade aos serviços de saúde do município. Desde 2017, estão sendo feitas reformas de postos de saúde, abertura e reativação de UBS, reabertura do Centro Odontológico, entre diversos outros serviços.



Logo no início do ano foram entregues à população dois grandes projetos: a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaipava e o novo Centro Obstétrico do Hospital Alcides Carneiro (HAC). Somente no HAC, estão sendo investidos R$ 20,8 milhões em parceria com a FASE/Faculdade de Medicina de Petrópolis.



Além do centro obstétrico, a maternidade e a enfermaria infantil, serão ampliadas e abertos novos leitos de UTI Pediátrico e Adulto. O projeto conta ainda com a abertura de um banco de leite, reformas das enfermarias masculina e feminina, abertura de centro de hematologia e ampliação da urgência.