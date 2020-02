Casa é atingida por lama e pedras após rua ceder no bairro Taquara

Petrópolis - O incidente ocorreu por volta das 21h deste sábado na rua Antônio da Silva Ligeiro, no bairro Taquara. O deslizamento de terra proveniente do desabamento parcial da rua chegou a atingir uma casa. Segundo informações da Defesa Civil, uma das paredes da residência desabou devido à força da lama e pedras.

A casa estava vazia para reformas e, de acordo com vizinhos, o proprietário está morando há algum tempo em outro local do mesmo bairro. A casa foi interditada pela Secretaria de Defesa Civil. A Prefeitura divulgou que o prefeito Bernardo Rossi esteve conversando com os moradores da rua no último domingo e determinou a imediata construção de um muro de contenção e a recuperação da via. Ele fez uma vistoria na localidade acompanhado pelo secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Coronel Paulo Renato e pelo atual coordenador de Relações Institucionais e ex-secretário de Obras, Ronaldo Medeiros.



“Solicitei o início imediato do trâmite processual para que seja feita uma obra de um muro de contenção. Os moradores dessa localidade precisam dessa benfeitoria o mais rápido possível”, disse o prefeito.