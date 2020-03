Casa desaba e três residências próximas são interditadas pela Defesa Civil em Petrópolis

Petrópolis - Moradores do bairro Alto Independência passaram por mais um susto na manhã deste domingo. Uma casa localizada na Rua Cacilda Becker desabou, acumulando destroços e apavorando vizinhos próximos. Uma equipe do 15º GBM foi acionada para o local minutos após o acidente. Na casa moravam cinco pessoas, sendo três adultos e duas crianças. Ninguém se feriu.

Segundo informações da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, o acidente pode ter acontecido devido às chuvas incessantes que vêm ocorrendo na cidade durante todo o mês de fevereiro. Técnicos afirmam que o terreno pode ter cedido, mesmo que imperceptivelmente, fazendo com que a estrutura da residência não suportasse a movimentação e desabado.

Após a verificação do local, a Defesa Civil interditou outras três residências próximas ao desabamento que provavelmente tenham sido afetadas. As famílias já foram encaminhas aos abrigos da cidade e casas de amigos e parentes aguardando o tempo da interdição. Ao todo 11 bombeiros participaram do trabalho em conjunto com agentes da Defesa Civil.

Na manhã deste domingo a Defesa Civil de Petrópolis emitiu alertas para celulares via Whatsapp avisando que existe a possibilidade de chuvas fortes até o final do dia. Durante a madrugada deste domingo moradores de alguns bairros da cidade relataram pancadas de chuva de, aproximadamente, uma hora de duração. Avisos enviados pelo Inmet dão conta de que a frente fria que chegou ao Estado na última sexta-feira deve se dissipar no início da semana.