Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias registrou, nos dois primeiros meses do ano, 993 ocorrências relacionadas às chuvas fortes, quantitativo quase 125% superior que o mesmo período de 2019, quando foram cadastradas 442. São 412 deslizamentos de terra até o momento, principal tipo de atendimento realizado pelos técnicos da pasta neste tempo. Através do telefone 199, o morador pode ligar e pedir uma vistoria das equipes. A ligação e o serviço são gratuitos.

Os índices de chuva também aumentaram: foram 690,6 milímetros acumulados em janeiro na Rua 24 de Maio, crescimento de 711% em comparação com o mesmo período do ano passado (85,4 milímetros na localidade). Na mesma região choveu 538,6 milímetros em fevereiro. Em 2019, os pluviômetros marcaram 286,6 milímetros no mesmo mês.

“Nós tivemos uma quantidade de chuva grande no início de 2019 e estamos registrando ainda mais chuva neste ano. Por isso temos a equipe da Defesa Civil atuando todos os dias, 24 horas, para atender a população no primeiro momento e toda a mobilização das demais secretarias para ações de respostas na sequência. Seguimos trabalhando todos os dias para atender a população”, destaca o prefeito Bernardo Rossi.

"Com essa quantidade de chuva em apenas dois meses, devemos estar preocupados e alertas. A população precisa estar atenta e informar em caso de ocorrências. Nosso plantão de atendimento permanece reforçado até o fim do verão”, disse o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato. Por conta da previsão de mais chuva para março, a Defesa Civil mantém o reforço na escala com todos os 52 agentes de plantão 24h e pede atenção aos moradores que vivem em áreas de risco para os alertas que podem ser acionados. O órgão também segue monitorando os índices de chuva e os pluviômetros. O próximo fim de semana será chuvoso, segundo os institutos de pesquisa.

Ações de resposta

As chuvas do início do ano também trouxeram prejuízos no Bingen, no Carangola, no Floresta e no Taquara, exigindo intervenções por parte da Secretaria de Obras. No Bingen, a ponte da Rua Paulo Hervê está sendo reconstruída e a cabeceira de um dos lados passará por concretagem nos próximos dias. No Carangola, a base de um muro de contenção na Rua Modesto Guimarães já foi preparada e continuará a subir nas próximas semanas. As duas obras são realizadas em paralelo.

No Floresta, a Rua Henrique Paixão sofreu com um deslizamento, que está impedindo a passagem do ônibus. O setor de manutenção viária fez um meio-fio estaqueado com 15 metros de extensão e, na próxima semana, será feita aplicação de asfalto para permitir a circulação normal de veículos. Além disso, o Departamento de Obras Públicas vai verificar a necessidade de alguma obra complementar no trecho.

No Taquara, a Rua Antônio da Silva Ligeiro terá uma obra de contenção e reconstrução. Um muro de gabião será construído no local. A região já teve topografia realizada, uma lona e um meio-fio foi instalado para evitar que a água atinja a área deslizada.

“Também estamos com outras ações de resposta às chuvas, como a manutenção de calçamento, com três equipes de atuação diariamente, além de manutenção e desobstrução de redes pluviais, aplicação de asfalto, entre outros serviços”, afirma o secretário de Obras, Ernane Dias.