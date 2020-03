Petrópolis - O Hospital Santa Teresa está investigando o primeiro caso suspeito de coronavírus na cidade. O paciente é um homem, que deu entrada na unidade com um quadro viral, apresentou os sintomas após uma viagem à Europa, onde visitou a Espanha e a França. A Vigilância Epidemiológica do município foi acionada e os procedimentos necessários estão sendo realizados até que haja resultado laboratorial.



A unidade, por meio de nota, informou que "A Associação Congregação de Santa Catarina informa que um paciente com quadro viral deu entrada no Hospital Santa Teresa (RJ), unidade que faz parte de sua rede de atendimento, nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. A instituição esclarece que a Vigilância Epidemiológica local já foi notificada e todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas até que o resultado laboratorial do COVID-19 seja divulgado. O paciente, que apresentou os sintomas da doença após uma viagem à França, já teve alta hospitalar e segue para quarentena residencial. Até o momento, não temos registro de entrada de nenhum outro paciente com os sintomas do novo coronavírus no Hospital Santa Teresa."



Já a vigilância em Saúde ressalta que o período que retornou de Paris até a data de surgimento dos sintomas é maior do que o tempo de incubação do Coronavírus. Foi colhido material para exame de Influenza e enviado para o laboratório da Secretaria de Estado de Saúde, além da comunicação à SES da descrição dos sintomas do paciente e histórico. O paciente passa bem e está sendo monitorado pela vigilância em casa. A Secretaria Municipal de Saúde informa que não há registro de casos confirmados da doença no município e orienta que as pessoas mantenham os hábitos de higiene, como lavar as mãos ou usar álcool gel, entre outros.