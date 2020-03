Petrópolis - A semana teve início com um grave acidente entre dois veículos em Petrópolis. Dois motoristas ficaram feridos após uma colisão na manhã desta segunda-feira na BR-495, na altura do bairro Jardim Americano, em Itaipava. Testemunhas afirmam que no momento da batida chovia forte no local.

Segundo informações dos soldados do 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 10h. A via permaneceu fechada nos dois sentidos aguardando a finalização dos trabalhos por parte dos bombeiros. Um dos motoristas ficou preso às ferragens e foi necessário cortar a lataria do veículo para a retirada da vítima.



As duas vítimas sofreram ferimentos moderados e foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa, no Centro de Petrópolis. De acordo com informações do hospital ambos devem permanecer internados em observação. O Corpo de Bombeiros alerta aos motoristas para que mantenham cautela nas ruas e estradas da cidade devido aos riscos de acidente nas pistas molhadas.