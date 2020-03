Tremores de terra frequentes vêm apavorando moradores do bairro Castelânea

Petrópolis - Tremores que parecem ser cenas de filme têm tirado o sono de moradores do bairro Castelânea, em Petrópolis. Segundo relatos, tudo teve início em janeiro deste ano e já se repetiu por cerca de cinco vezes. Eles afirmam que os tremores vêm sempre acompanhados por fortes estrondos segundos antes. "A gente já não sabe mais o que fazer e a quem pedir socorro. Sempre ouvimos um barulho muito forte e logo depois o chão e a casa tremem por algum tempo", disse uma moradora.

Os pontos mais afetados são as vilas Inocêncio Crivellaro e Antônio Lastch. O corpo técnico da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias esteve no local na última sexta-feira após mais um chamado dos moradores. Foram feitas vistorias nos imóveis, mas nenhum deles apresentou rachaduras ou qualquer outro problema que poderia ser causado pelos tremores.

As equipes retornaram no local nesta terça-feira para continuar investigando as possíveis causas deste tremor. Novas vistorias serão realizadas ao longo desta semana com o mesmo objetivo. Uma pedra, na Rua Adão Brand, também será avaliada.