Polícia não dá trégua e realiza mais apreensões de entorpecentes em vários bairros da cidade

Petrópolis - Comprimidos de ecstasy, cápsulas de cocaína, um pé de maconha, uma trouxinha e um tablete da erva foram apreendidos em novas ações das Polícias Civil e Militar no combate ao tráfico de drogas no município, esta semana. Prisões e apreensões aconteceram no bairro Alto da Serra, Quitandinha e Bairro da Glória. No Bairro da Glória, em Corrêas, foram apreendidos 11 pinos de cocaína e uma pequena quantia em dinheiro. Nesta, três homens com idade entre 19 e 23 anos foram presos e autuados por tráfico de drogas, porém, foram liberados para responder ao inquérito em liberdade.

Os policiais chegaram à comunidade por volta das 14h e perceberam que um dos suspeitos era quem administrava a venda de entorpecentes no local. Mais dois envolvidos tentaram fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas foram capturados em ruas próximas minutos depois.

No Pórtico do Quitandinha, na entrada da cidade, outros três homens foram detidos, entretanto, apenas um deles vai responder por posse e uso de substância entorpecente. Contra ele havia um mandado de prisão, já que era considerado foragido do sistema prisional do Rio de Janeiro. Os três estavam em um carro interceptado pela Polícia Militar por volta das 9h da manhã de domingo.

Na Rua Teresa, no Centro da cidade, foram apreendidas 19 cápsulas de cocaína e um pé de maconha. Um homem de 25 foi preso em flagrante no local. Segundo informações, um dos suspeitos estaria comercializando drogas na altura da Vila Jerônimo Marques Soares. O material foi apreendido na casa do suspeito. As cápsulas de cocaína estavam em uma sacola e o pé de maconha plantado em um vaso, dentro do imóvel.