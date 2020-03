Petrópolis lança edital e se prepara para a 31ª Exposição Agropecuária em Itaipava

Petrópolis - A prefeitura está lançando edital de licitação para contratação de uma empresa que ficará responsável pela realização da 31ª Expo Agropecuária, que acontece entre os dias 30 de abril e 03 de maio, no Parque Municipal, em Itaipava. A empresa vencedora da licitação será responsável pelo planejamento, produção e promoção da festa, que será produzida e executada pela iniciativa privada. A empresa vai pagar para a prefeitura para realizar este serviço. O edital completo já está disponível no site da prefeitura.



Todas as despesas relativas à realização da festa, como os espaços de comercialização e áreas do produtor rural, de exposição de animais, de shows, de circulação de pessoas, bem como taxas, cachês, hospedagens, transporte e alimentação dos artistas e suas equipes, bilheteria, equipe de segurança, publicidade, estruturas, contratação de pessoal e a legalização do evento são de responsabilidade da empresa contratada. Apenas os shows do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, com entrada gratuita, são de responsabilidade da prefeitura, mas toda estrutura deverá ser providenciada pela empresa contratada.



“É um evento já muito tradicional na cidade. Além de toda a diversão com os shows, parque, gastronomia, é uma exposição importante para a área de agronegócios. Petrópolis já é referência, por exemplo, nos eventos de cavalos, que movimentam a nossa economia”, frisa o prefeito Bernardo Rossi. “Vale lembrar que, com a licitação, a Turispetro contrata uma empresa especializada, o que traz economias aos cofres públicos, mas a secretaria define os parâmetros para a realização da festa, além da fiscalizar a execução do contrato. A empresa interessada pagará o valor determinado na licitação para realizar a festa”, completa o secretário da Turispetro, Marcelo Valente.



A empresa vencedora da licitação terá que contratar no mínimo três atrações sugeridas pela prefeitura. Dentre elas estão: Ivete Sangalo, Jorge e Mateus, Gustavo Lima, Anitta, Molejo, Alok, Zé Neto e Cristiano, MC Kevin o Cris, Gustavo Mioto e Xandy Avião.



O valor mínimo que a empresa vencedora deverá pagar à prefeitura é de R$ 64.672,20, ou seja, a empresa que oferecer o maior valor pelo trabalho de organização e execução do evento vence a concorrência. O pregão presencial acontece no dia 18 de março, às 14h, no Centro Administrativo da prefeitura.



No ano passado, mais de 200 mil pessoas passaram pelo Parque Municipal durante a Expo Agropecuária, que contou com dois palcos, Galpão do Produtor Rural, exposições e campeonatos de cavalos, fazendinha, parque de diversões, entre outras atrações. A estimativa é de que o evento tenha movimentado mais R$ 3 milhões na economia da cidade. Apesar de ser uma festa voltada para os petropolitanos, o setor de turismo também faturou. No fim de semana da festa, por exemplo, hotéis e pousadas do segundo ao quinto distrito – entre Corrêas e Posse – registraram quase 70% de ocupação.