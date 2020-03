Prefeito Bernardo Rossi assina contrato com empresa que vai implementar sistema de modernização tecnológica

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi assinou, na tarde da última quarta-feira, o contrato com a empresa Link Data S/A, vencedora do certame licitatório para o fornecimento do sistema de gerenciamento integrado. Essa ferramenta permitirá ao governo otimizar os trâmites processuais, reduzir custos na compra de materiais de consumo e agilizar a troca de informações entre as secretarias e órgãos do governo.



O sistema será implementado por meio do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM), após o convênio firmado com a Caixa Econômica no ano passado. O município está investindo quase R$ 10 milhões no processo de modernização. O recurso é proveniente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O processo de inserção do sistema teve início nesta quinta-feira.



“Estamos mudando a realidade do município. Essa ferramenta possibilitará dar agilidade ao trabalho de todos os setores, vai melhorar o controle das áreas de saúde, educação e demais secretarias. Vamos mudar o patamar da eficiência da gestão, pois essa automatização vai permitir adquirir produtos de consumo por preços mais baratos, vai dar celeridade ao trâmite de processos, além de termos total controle do patrimônio do município”, afirma o prefeito, que, durante a assinatura, estava acompanhado pelo secretário Chefe de Gabinete, Renan Campos e pelo coordenador de Gestão Estratégica e Planejamento, Dalmir Caetano, além do sócio-diretor da empresa, Alex Paniago e do gerente de operações, Claudio Simão.



A implementação do novo sistema vai trazer uma novidade: o patrimônio imobilizado da prefeitura será controlado por tags de identificação por radiofrequência (RFID), para garantir segurança e maior controle da gestão dos ativos. O RFID possui a capacidade de receber e controlar as informações enviadas pelas tags no momento que elas são capturadas pela equipe que realiza o inventário. Desta forma, o sistema pode manter os dados atualizados, de forma confiável.



“Esse processo de modernização trará uma experiência maior em governança, como o modelo das maiores empresas do país. Petrópolis, cada dia mais, se torna referência em tecnologia de gestão pública”, ressalta o secretário de Administração e Recursos Humanos, Marcus von Seehausen.



O PNAFM pode ser aplicado em qualquer um dos municípios brasileiros e conta com recursos da ordem de US$ 2,2 bilhões, dos quais US$ 1,1 bilhão (50%) são financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e o restante provido a título de contrapartida da União (2%) e das prefeituras beneficiadas (48%). Estima-se que esse montante será suficiente para modernizar a gestão administrativa e fiscal em 3.854 municípios brasileiros.