Departamento Nacional de Infraestrutura vai disponibilizar recursos no orçamento para início das obras em abril

Petrópolis - A obra de revitalização da Estrada União e Indústria deve começar em abril. O DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura – liberou R$ 15 milhões de orçamento para o início das obras. A informação foi repassada pelo diretor de Infraestrutura Rodoviária do DNIT, Euclides Bandeira Neto, para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Fiorini, durante uma reunião na sede do DNIT, em Brasília, realizada na última quarta-feira.



O encontro ocorreu por intermédio do deputado estadual Vinicius Farah. “A pedido do prefeito Bernardo Rossi, reiteramos a necessidade de um posicionamento sobre o início das obras. O DNIT já disponibilizou o recurso inicial, o que é uma ótima notícia para a nossa cidade. Vamos continuar acompanhando todos os trâmites”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Fiorini.



Marcelo Fiorini destacou, ainda, que as intervenções devem começar já em abril. “A expectativa é de que a obra tenha início já em abril. A prefeitura vai acompanhar as intervenções e já sinalizou as manutenções que deverão ser incluídas no processo”, garantiu Marcelo Fiorini.



De acordo com o edital da obra, publicado pela Superintendência Regional no Estado do Rio de Janeiro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Diário Oficial da União no dia 31 de julho de 2019, o valor estimado para a obra é de R$ R$ 40,5 milhões. O prazo de execução será de 450 dias e a obra prevê a recuperação de 25 quilômetros da Estrada União e Indústria, no trecho entre a Avenida Barão do Rio Branco e Pedro do Rio, que é de responsabilidade do DNIT.



“A prefeitura vai realizar, no decorrer da obra, pequenas intervenções como a construção de baias de ônibus e pequenos alargamentos na pista. Isso já foi garantido e apontado ao DNIT pelo poder público. Continuaremos acompanhando todos os tramites. A revitalização é necessária e vai beneficiar mais de 100 mil pessoas que utilizam a via diariamente”, confirma o prefeito Bernardo Rossi.



A reforma da União e Indústria vira realidade depois de quase 10 anos. Desde 2017 a prefeitura cobra que o DNIT finalmente realize a reforma. Em 2009, a justiça determinou que o departamento fizesse um projeto de recuperação da estrada, o que não ocorreu e rendeu uma multa de R$ 14 milhões ao órgão. Em 2011, o projeto até foi idealizado, mas não saiu do papel. Em 2016, uma licitação foi feita, mas a vencedora abriu mão do contrato e a segunda colocada não teve interesse na obra.