Homem é preso em flagrante pela PM enforcando a esposa no bairro Cascatinha

Petrópolis - Uma jovem, de 23 anos, foi violentamente agredida pelo companheiro no bairro Cascatinha na madrugada desta sexta-feira. O autor, e marido da vítima, de 30 anos, foi preso e autuado em flagrante por violência doméstica. Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, a PM foi chamada pelos vizinhos que se assustaram com os gritos e pedidos de socorro da vítima.

Ao entrarem na residência, na Rua Rochedo, os policiais flagraram o marido enforcando a mulher no chão da sala. Ao receber voz de prisão o suspeito ainda tentou resistir e precisou ser imobilizado pelos policiais. Levado para a 105ª DP, no bairro Retiro, o acusado seria transferido para o sistema prisional do Rio de Janeiro, para aguardar decisão da justiça. A vítima foi encaminhada a exame de Corpo Delito, no Instituto Médico Legal, em Corrêas. O laudo preliminar comprovou as agressões.



Segundo o último estudo realizado pelo Instituto de Segurança Pública, o Dôssie Mulher 2018, em Petrópolis, 2.647 casos foram registrados nas duas delegacias da cidade naquele ano. 35,5% das mulheres sofreram violência psicológica e, como a média estadual, 52,7% dos casos de violência doméstica aconteceram dentro da casa da vítima.



Em Petrópolis, as mulheres vítimas de violência contam com o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), que destaca a importância de denunciar o agressor. O órgão possui um telefone de emergência, disponível para chamadas de voz, mensagens de texto ou WhatsApp no número (24) 98839-7387.

Para denunciar ou solicitar informações, pode-se ligar para o telefone (24) 2243-6152 ou comparecer à sede do Cram, localizada na Rua Santos Dumont, número 100, no Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h.