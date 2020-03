Prefeito Bernardo Rossi presta homenagem a servidores da CPTrans

Petrópolis - “Hoje venho aqui e encontro uma empresa com suas contas sanadas. Agradeço a cada colaborador por todo o apoio e o trabalho para virar o jogo”. Com essas palavras, o prefeito Bernardo Rossi destacou a recuperação da companhia durante sua gestão e prestou homenagens a dois funcionários que completaram 40 anos de serviços prestados à CPTrans.



Os colaboradores Roberto Carlos Lopes Cilento e Francisco Claudio Menezes receberam das mãos do prefeito Bernardo Rossi, do presidente da CPTrans, Jairo Cunha, e do vereador Maurinho Branco, moções congratulatórias e dois relógios personalizados, com a data da admissão de cada um, gravado na pulseira.



“São 40 anos que ambos se dedicam ao trabalho dentro desta empresa. Isso é uma vida. Por isso, todos os servidores estão aqui reunidos para prestar essa singela homenagem, o que é pouco por tanta dedicação”, destaca o prefeito.



As mulheres que trabalham na CPTrans também foram presenteadas com rosas, em homenagem ao Dia da Mulher, que será comemorado no próximo domingo. “No início de 2017 muitos servidores tinham medo da companhia fechar as portas. Hoje estamos com as finanças regularizadas, promovemos o enquadramento de todos os servidores e o ambiente entre os colaboradores é a melhor possível. O quadro adverso virou e a CPTrans está mais viva do que nunca”, atesta o presidente Jairo Cunha.



O vereador Maurinho Branco, que presidiu a companhia por mais de um ano e meio, também ressaltou a importância do trabalho realizado pela CPTrans e agradeceu à dedicação dos colaboradores. “Essa dedicação mudou o panorama da companhia. Os diretores passam, mas os servidores, como o Roberto e o Francisco, ficam aqui. Esse empenho é que proporciona o belo trabalho realizado pela CPTrans”, afirmou.