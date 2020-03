Polícia prende acusado de tentativa de homicídio por homofobia em Nogueira

Petrópolis - Um homem de 22 anos, acusado de tentativa de homicídio por homofobia, foi preso em uma operação desencadeada por policiais civis da 106ª DP de Itaipava, na última quinta-feira. O suspeito foi localizado em casa, na Comunidade Vista Alegre, em Nogueira. Contra ele havia sido expedido um mandado de prisão preventiva.

De acordo com a polícia, o suspeito, que já foi transferido para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, teria tentado matar a facadas um homem de 25 anos, na noite do dia 8 de fevereiro, na Comunidade Madame Machado, em Itaipava. O crime aconteceu nas proximidades do posto de saúde, em uma escadaria.

Em depoimento, a vítima contou à polícia que já conhecia o autor. Ambos estavam em um bar da localidade conversando com amigos. Os dois se aproximaram e conversaram por algum tempo. Logo após combinaram de se encontrar mais tarde. A vítima já estava na escadaria aguardando quando o acusado chegou e logo desferiu quatro facadas nas costas da vítima.

O suspeito fugiu em seguida, enquanto a vítima conseguiu pedir socorro. Seus gritos foram ouvidos por vizinhos que o levaram para o Hospital Alcides Carneiro. Os ferimentos, no entanto, teriam sido superficiais e ele teve alta no mesmo dia. O autor, segundo a polícia, fugiu sem levar nada, reforçando a hipótese de homofobia.

Em pouco mais de um ano, quatro casos de homofobia ocorreram em Petrópolis. Em um deles, a vítima foi o técnico em enfermagem Jailson Estevam da Silva, de 35 anos, assassinado por dois homens, em abril de 2019. Meses antes, um jovem que saía de uma festa na Rua 13 de Maio se envolveu em uma briga depois de ser ofendido devido a sua orientação sexual. Já no mês de junho, um homem de 31 anos foi espancado na Praça da Liberdade. A polícia segue na investigação dos casos.