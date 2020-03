Bernardo Rossi participa da abertura da sexta edição da Conferência Municipal de Políticas para Mulheres

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi participou da abertura da sexta edição da Conferência Municipal de Políticas para Mulheres na noite da última sexta-feira. O evento dá inicio à eleição das 16 representantes que irão ocupar as cadeiras destinadas à Sociedade Civil no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM).



“Agradeço muito o empenho das mulheres que trabalham no meu governo, pois, todas ocupam pastas muito importantes. Destaco que em todos os cargos que ocupei sempre promovi leis voltadas para politicas públicas para mulheres. Vou citar um exemplo que é a vacinação contra o vírus do HPV, que depois se tornou uma lei nacional. Hoje, com a ajuda dessas mulheres incríveis, conseguimos fortalecer o CRAM, entregamos o Centro Obstétrico do HAC, um equipamento de primeiro mundo, com incentivo ao parto humanizado. Além disso, a Sala Lilás é uma conquista do conselho. Algo que me orgulha muito. Todas estão de parabéns”, atesta o prefeito Bernardo Rossi.



O prefeito teve ainda a oportunidade de assistir uma apresentação do Coral Pró- Tempore, que apresentou peças sacras e populares, regido pelo maestro Paulo Afonso. Neste sábado a Conferência Municipal de Políticas para Mulheres tem continuidade com a eleição das 16 representantes da Sociedade Civil que irão integrar o COMDIM, além da escolha das delegadas que irão representar Petrópolis na Conferência Estadual. O evento também apresenta a palestra da Doutora em Economia pela UFRJ, Hildete Pereira de Mello, que aborda o tema “Garantias e Avanços de Direito das Mulheres: Democracia, Respeito, Diversidade e Autonomia”.



“Temos, a cada ano, ampliado o espaço para o debate entre o poder público e a sociedade civil, com o interesse maior na implantação de diretrizes que estejam em consonância com a promoção e defesa de todos os diretos das mulheres. Tenho certeza que conseguimos cumprir esse objetivo na realização desta sexta edição da conferência”, destaca a coordenadora do Gabinete da Cidadania e presidente do COMDIM, Anna Maria Rattes. A nova lei que está em vigor também prevê que as eleições para presidente do COMDIM aconteçam de 4 em 4 anos assim como a ocorrem as Conferências Estadual e Nacional.