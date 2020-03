Motociclista morre em acidente de trânsito na madrugada deste sábado, em Itaipava

Itaipava - Mais um acidente envolvendo uma motocicleta entrou, neste sábado, para as crescentes estatísticas da violência no trânsito da cidade. Um homem, identificado como Douglas Lima, de 28 anos, morreu após se chocar de motocicleta contra um automóvel. O acidente aconteceu por volta das 2h na altura do nº 12.000 da Estrada União e Indústria, em Itaipava.

Ao todo, dez bombeiros do 15º GBM participaram do atendimento. Os militares foram acionados por motoristas que passavam pelo local no momento do acidente. Douglas chegou a receber os primeiros socorros ainda no chão e, em seguida, foi transferido com urgência para o setor de trauma do Hospital Santa Teresa, no Centro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste sábado. Segundo informações, três carros e a motocicleta da vítima se envolveram no acidente.

Um levantamento feito pelo Jornal O Dia Online mostrou que 2019 trouxe crescimento significativo relacionado aos acidentes de trânsito envolvendo motos na cidade. Recentemente o Hospital Santa Teresa divulgou um balanço trazendo um panorama de todo o ano de 2019 com relação aos atendimentos na Sala de Trauma, unidade de referência no atendimento às vítimas em estado grave no município. Os números falam por si só: 1.097 pessoas foram levadas para a unidade, representando uma média de 91 vítimas por mês, ou três por dia. Em sua maioria, motociclistas. No último mês um rapaz de apenas 17 anos também perdeu a vida devido a um acidente de moto no bairro Cascatinha.