Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis vai adquirir uma máquina que promete auxiliar o município a realizar a manutenção de estradas vicinais. É um triturador, que será usado para transformar entulho em material para ser aplicado em ruas de terra e, desta forma, eliminar buracos. A notícia foi dada para o Sindicato Rural de Petrópolis em reunião nesta sexta-feira onde foram apresentadas demandas de produtores rurais da cidade.



As condições das estradas vicinais são um ponto importante para produtores de várias regiões da cidade, como Brejal, Bonfim e Caxambu, que usam as vias para escoar a produção nas áreas de plantio para o mercado em Petrópolis e no Rio. O serviço já vem sendo realizado de forma emergencial, principalmente nos distritos, nos locais mais afetados pela chuva deste início de ano, com remoção de lama e aplicação de brita corrida.



Além disso, o município buscou junto ao Ministério da Agricultura uma alternativa para poder realizar a manutenção dos locais com esse tipo de piso e firmou um convênio para investir R$ 859 mil para adquirir essa máquina, uma retroescavadeira e um caminhão.



“Essa é a boa notícia que podemos dar para os produtores rurais da nossa cidade, que têm um papel fundamental na economia de Petrópolis. Sabemos que a manutenção é uma das principais reivindicações do setor e, com essa máquina, vamos conseguir ter material para ser usado nas estradas vicinais e dar condições de acesso para quem precisa escoar a produção”, destacou o prefeito Bernardo Rossi.



O Departamento de Agricultura da prefeitura também deu uma outra boa notícia, essa voltada para os produtores do Brejal. A Secretaria de Meio Ambiente converteu uma multa ambiental em compra de insumos para melhorar a condição do solo na região. As áreas agrícolas foram prejudicas em dezembro por causa de chuva de granizo que afetou, sobretudo, a produção de orgânicos.



O Sindicato Rural de Petrópolis apresentou outras reivindicações, como cursos técnicos, e a revitalização de pontos de vendas diretas nos terminais de ônibus, que serão providenciados pela prefeitura. “Foi uma reunião positiva, construtiva. O que foi pedido aqui é factível. Sabemos que a prefeitura tem uma série de prioridades em diversas áreas, mas nós também temos as nossas, são coisas que podem ser feitas rapidamente e buscamos unir o útil ao agradável. Conseguimos mostrar o que é necessário para nós”, afirmou o presidente do Sindicato, Henrique Mesquita da Costa.