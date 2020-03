Petrópolis - A ação foi conduzida num trabalho em conjunto entre policiais militares do 26º BPM e detetives da Polícia Civil da 105ª DP, de Petrópolis. Após estudarem o dia a dia e hábitos do suspeito, e terem recebido ligações através do disque-denúncia, as equipes se dirigiram até o bairro do Carangola na tarde deste sábado. Na ação, um homem de 32 anos foi detido em flagrante. Com ele os policiais encontraram 105 pinos de cocaína e aproximadamente R$ 350 em espécie em uma servidão da localidade. Levado à Delegacia, foi constatado que o acusado já foi condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico em outras duas ocasiões, em 2016 e 2019.

Fim de semana com prisões e apreensões de drogas na cidade

Em outras ações, realizadas nos bairros do Quitandinha, Pedro do Rio, Itaipava e Cascatinha, mais oito suspeitos foram detidos e levados à delegacia. A maior quantidade de drogas foi encontrada com jovens, de 17 a 25 anos, em Pedro do Rio. De acordo com a polícia, foram encontradas 68 cápsulas de cocaína na mochila de um adolescente de 17 anos. Logo após, na casa de um homem de 25 anos, os policiais encontraram mais 85 cápsulas. O suspeito estava acompanhado de um homem e uma mulher, ambos de 19 anos.

Em Itaipava, a Polícia Militar desmanchou um delivery de drogas. Policiais receberam informações que suspeitos fariam a entrega de drogas no local utilizando uma motocicleta. Na abordagem, dois homens de 22 anos estavam com 5 cargas de cocaína e R$ 240 em espécie. Um deles, segundo a PM, confessou que iria vender a droga em uma festa e que escondia mais entorpecentes em sua casa, onde foram encontradas mais quatro cápsulas. Conduzidos a 106ª DP, os suspeitos permaneceram presos por tráfico de drogas.

Na praça de Cascatinha dois homens foram detidos por policiais por envolvimento e tráfico de drogas. No interior do carro onde estavam os suspeitos, os agentes encontraram quatro pedras de cocaína pura, quatro tabletes de maconha, uma réplica de pistola e R$ 50 em espécie.

A última ação foi realizada no bairro Quitandinha, após os policiais receberem informações de tráfico de drogas no local. Os suspeitos conseguiram fugir, mas deixaram para trás um celular e 20 cápsulas de cocaína. O material foi encaminhado à 105ª DP, no Retiro.

Na manhã deste domingo, um homem de 21 anos foi preso após o ônibus onde estava ser parado por policiais militares. Ao ser revistado, o suspeito, que vinha de Piabetá, foi detido em flagrante. Com ele foram encontradas dez cargas de crack com 788 pedras da droga, três cargas de cocaína com 161 cápsulas e dez tabletes de maconha. A polícia estima que o valor dos entorpecentes sejam de, aproximadamente, R$ 10 mil. O homem foi conduzido à delegacia e será transferido ainda esta tarde para o Rio de Janeiro.