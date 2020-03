Espaço Empreendedor registra 1.623 atendimentos em fevereiro

Petrópolis - O Espaço Empreendedor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico atendeu 1.623 pessoas em fevereiro. Desde janeiro funcionando na Rua Teresa, o registro foi maior na comparação dos atendimentos nos anos de 2019 e 2018. O principal destaque do espaço é o atendimento sem necessidade de agendamento. O número de atendimentos nesse início de ano é 62% maior na comparação com os registros no mesmo período do ano passado – fevereiro de 2019 - quanto foram feitos 1000 atendimentos. Com relação ao ano de 2018, o aumento é 204% maior: no mesmo período, em 2018, foram registrados 533 atendimentos.



“O Espaço Empreendedor é a porta de entrada do empreendedor na nossa cidade. Local onde ele pode tirar todas as suas dúvidas sobre o que deve ser feito para abrir um novo negócio, ou, até mesmo para solicitar um microcrédito para aumentar a sua empresa. A retomada da economia está diretamente ligada aos novos negócios e a cidade está preparada para dar suporte aos novos empreendedores”, afirma o prefeito Bernardo Rossi.



“Quem quer empreender tem pressa e precisa ter acesso rápido aos serviços prestados pelo poder público, por isso, o EE é o melhor local para quem quer investir na cidade conseguir todas as informações. Os números em elevação comprovam o otimismo com relação a vários setores e isso é uma boa notícia para o município”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Fiorini. Vale salientar que, só em 2019, de janeiro a dezembro, o EE registrou 17.169 atendimentos, um aumento de 71,3% em comparação ao mesmo período de 2018, quando o número foi de 10.169 atendimentos.



No EE os empresários também têm acesso a outros serviços como: informações sobre alvará, Autenticação de livro, Mais Valia (Secretaria de Obras), Departamento de Trabalho e Renda, Incentivos fiscais (Secretaria de Desenvolvimento Econômico), Posturas e IPTU (Secretaria de Fazenda), atendimento ao produtor rural, Protocolo Geral, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Meio Ambiente. Um serviço que é bastante procurado é o de cadastro de vagas no Balcão de Empregos.



O atendimento no EE está disponível de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, no Centro de Moda da Rua Teresa - Rua Aureliano Coutinho, nº 203.





Site do Espaço Empreendedor





Todas as informações sobre a cidade e como abrir um negócio estão concentradas em um espaço específico no site da Prefeitura, é a página do Espaço Empreendedor. Informações sobre MEI, alvará on-line, Nota Fiscal Imperial, Incentivos Fiscais e Junta Comercial do Rio de Janeiro – Jucerja – são apenas alguns dos serviços oferecidos no site do Espaço Empreendedor e que já está disponível para consultas: www.petropolis.rj.gov.br/espaco-empreendedor



No site também há informações sobre a consulta Processo Fácil e links da Jucerja, Balcão de Empregos e site do Sebrae. A página também mostra informações sobre a cidade: turismo, economia, transporte e segurança e o link para o Balcão de Empregos da prefeitura. “É um serviço bastante procurado e os empresários devem usar esse canal para cadastrar as suas vagas”, afirma o diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico e responsável pelo EE, Eduardo Barbosa.