Secretaria Municipal de Saúde divulga atualização dos casos suspeitos de infecção na cidade

Petrópolis - O município tem, hoje, dez casos suspeitos de coronavírus aguardando resultado de exames laboratoriais para confirmação. Pelo menos é o que afirma a Secretaria de Saúde até o momento. Dois deles, um homem e uma mulher, retornaram de uma viagem ao Egito no último dia 06 de março realizando escala nos EUA. O casal permanece internado no Hospital Santa Teresa em isolamento.

Mais um paciente deu entrada na manhã da última quarta-feira, dia 11, na UPA Centro. Trata-se de uma mulher de 57 anos que realizou uma viagem a Portugal e, no regresso ao Brasil, fez escala em Madrid. Após atendimento inicial a mesma foi liberada e mantém isolamento temporário em casa. À noite, na mesma data, um homem de 68 anos deu entrada com sintomas leves no Hospital Santa Teresa. Ele voltou, recentemente, de uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos. Após atendimento ele foi liberado e aguarda o resultado dos exames em casa.



Mais recentemente, três homens e duas mulheres deram entrada em unidades públicas e privadas da cidade com sintomas específicos para a doença. Todos tiveram exames realizados e já enviados aos laboratórios do Estado. A Secretaria de Saúde aguarda o resultado de todos os exames. Vale ressaltar que todos os quatro casos referentes ao mês de fevereiro (dois atendidos em unidades particulares e dois na rede municipal) já obtiveram resultados negativos nos exames laboratoriais. Até o presente momento Petrópolis não possui nenhuma confirmação para o coronavírus.



Sinais clínicos e epidemiológicos:



Segundo protocolo do Ministério da Saúde são pacientes suspeitos de Coronavírus pessoas que apresentem sintomas como febre, tosse, falta de ar e dor no corpo e que tenham viajado para cidades ou países onde foram confirmados casos da doença.



Prevenção ao Coronavírus:



Lavar as mãos com água e sabão com frequência e evitar levar as mãos aos olhos, nariz e boca;





Quando não for possível lavar as mãos, usar o álcool gel 70º para a higienização;





Não compartilhar objetos pessoais como toalha, copos, talheres, pratos e garrafas;





Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz;





Usar lenço descartável;





Evitar locais aglomerados e sem ventilação;





Evitar contato próximo com pessoas com sintomas da doença.