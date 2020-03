Empresas reforçam ações de limpeza dos ônibus para combater o coronavírus

Petrópolis - Em mais uma medida para combater o avanço da Covid-19, infecção pelo novo coronavírus, as empresas de transporte público que atuam na cidade estão reforçando as ações de limpeza e higienização dos veículos. O prefeito Bernardo Rossi acompanhou na tarde desta terça-feira esse serviço sendo realizado na garagem da viação Cidade Real e quer que esse trabalho seja ainda mais ampliado.



“Nós já nos reunimos com as empresas e exigimos que essa limpeza seja feita pelo menos três vezes ao dia, para dar mais tranquilidade para a população. Mas também é importante que a população faça a sua parte, lavando as mãos, usando álcool em gel. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos virar esse jogo”, destaca o prefeito Bernardo Rossi, que acompanhou a limpeza dos ônibus junto do vice, Baninho, e do diretor e presidente da CPTrans, Jairo Cunha.



Juntas, as empresas Cidade Real, Petro Ita, Cidade das Hortênsias, Cascatinha e Turb Petrópolis possuem uma frota de quase 400 veículos. Só na Cidade Real, são 82 veículos que passam a receber limpeza externa e interna com água e sabão todos os dias. Antes, o intervalo era de 48 horas. Na parte de dentro, há um cuidado ainda maior com bancos, balaústres e os suportes. Esse trabalho leva de 15 a 30 minutos.



“Nossos carros já andam limpos no dia a dia. É um trâmite normal que já fazemos e que intensificamos agora”, conta o gerente da Cidade Real, Miguel Ângelo Vianna. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis (Setranspetro), as linhas de ônibus seguem operando normalmente com horário de dia útil, sem redução de frota rodando na cidade para atender a população.