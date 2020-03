Prefeitura se reúne com representantes de instituições privadas da saúde para viabilizar leitos nos casos de urgência

Petrópolis - Busca de acordos entre o município e a iniciativa privada do setor de saúde da cidade. Este foi o tema de mais uma reunião realizada entre o prefeito Bernardo Rossi e representantes da área de saúde de Petrópolis, na manhã desta terça-feira. Neste momento, a prefeitura vem focando a prevenção e preparando o setor de saúde para uma possível disseminação do coronavírus na cidade. “Temos que enxergar à frente e saber que podemos lidar com o pior. Exatamente por este motivo precisamos nos adiantar e ter tudo pronto caso a pandemia se agrave em Petrópolis. Ainda não temos nenhum resultado positivo e isso é muito bom para a cidade. Todo o cuidado é pouco neste momento”, afirmou o prefeito.



Na reunião foram disponibilizados mais 105 leitos pelo Hospital Clínico de Corrêas (HCC) e Sociedade Médico Hospitalar (SMH). Destas, 47 leitos específicos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) pelo HCC e 4 pelo SMH. O HCC ofertou, ainda, mais 52 leitos de clínica médica em casos de necessidade. “Estamos fazendo uma união na tentativa de viabilizar leitos que serão utilizados em casos de urgência. Precisamos contar com o apoio de todos e estamos conseguindo”, disse Bernardo Rossi.



Além disso, quartos comuns em hospitais poderão ser transformados em leitos de UTI com a aquisição, por parte da prefeitura, de equipamentos específicos de acompanhamento total dos pacientes, como monitores cardíacos e máquinas de ventilação mecânica. Vale lembrar que Petrópolis tem, hoje, 15 casos suspeitos de coronavírus aguardando os resultados dos exames já realizados e nenhum caso confirmado.