Novas ações de combate ao tráfico de drogas rendem apreensões em vários bairros da cidade

Petrópolis - Pelo menos seis operações foram realizadas na cidade, em Itaipava, Valparaíso, Pedro do Rio, Corrêas, Secretário e Alto da Serra, resultando na apreensão de 142 cápsulas de cocaína, 34 tabletes de maconha e 10 frascos de loló. A primeira ação ocorreu na Estrada das Arcas, em Itaipava. Um homem de 25 anos foi abordado após denúncias de que o mesmo estaria traficando no local.



Os agentes chegaram à localidade e observaram três homens vendendo drogas. Dois conseguiram fugir. Com o acusado, foram encontradas 35 cápsulas de cocaína. Ele foi levado para a 106ª DP, onde foi ouvido e liberado. Em seguida, a equipe foi até a Rua Coriolano da Silva Bastos, na comunidade Oswaldo Cruz, no Valparaíso. Chegando na região, os agentes viram um homem tentar fugir ao avistar a viatura, jogando um copo em um barranco. Ele foi capturado e, no copo, foram encontrados 30 sacolés de cocaína e R$ 100 em espécie. O acusado, de 32 anos, foi preso.



Em outro caso, uma denúncia anônima levou policiais militares à Rua Domingos Nogueira, em Corrêas, onde um homem estaria traficando entorpecentes. Chegando ao local, o acusado não foi encontrado, mas uma sacola que estava escondida, contendo 32 sacolés de maconha, 13 cápsulas de cocaína, uma balança de precisão e duas folhas com anotações do tráfico foi encontrada. O material foi apreendido.



Algumas horas depois, um homem de 29 anos foi preso na Rua Mendes Pimentel, em Secretário, após 26 cápsulas de cocaína, um tablete de maconha, um celular e R$ 49 serem encontrados em sua casa, escondidos dentro de uma meia. Ainda durante as ações outro homem, de 26 anos, já conhecido pelo tráfico de drogas na cidade, foi preso na Rua Eugênio Zanatta, em Pedro do Rio. Ele foi observado pelos agentes enquanto retirava drogas de um cano de PVC. O acusado permanece preso.



O último caso aconteceu na tarde de segunda, por volta das 16h, na Rua Coronel Albino Siqueira, no Alto da Serra. Dois menores de idade, de 17 anos, foram detidos com um total de 10 frascos de loló e três tabletes de maconha. Os dois disseram ter comprado o material em Piabetá. Um dos menores já possui uma passagem. Ambos foram levados para a Delegacia do Retiro.