Mais 37 leitos de UTI em ajuda no combate ao coronavírus em Petrópolis

Petrópolis - A cidade de Petrópolis vai receber, ainda este mês, mais 37 leitos especiais de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A ajuda chega no momento em que o município passa por duras medidas na intenção de barrar a entrada do coronavírus. Os leitos já estão em fase final de montagem no novo Hospital Nossa Senhora de Aparecida, antiga Casa da Providência, no bairro Valparaíso. A unidade, ainda em obras, tem previsão de entrega para o mês de abril deste ano e vai contar com 50 leitos clínicos, na primeira fase, e um total de 150 para a inauguração.



Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Bernardo Rossi e a Secretária de Saúde, Fabíola Heck, estiveram visitando as obras. “Esses leitos serão entregues na hora certa. Estamos passando por uma fase em que precisamos do apoio de todos. Nossa preocupação é com os atendimentos e saúde dos petropolitanos. Temos certeza que estamos no caminho certo”, afirmou o prefeito.



O novo hospital vai contar, também, com setores de imagem, análises clínicas e emergências em geral. A parte interna está sendo reformada com pintura nas paredes, teto e instalação de aparelhagem e piso novo. Os leitos de emergência que serão disponibilizados ao município ficam no segundo andar da unidade, com obras em conclusão previstas para uma semana. A instituição também já providenciou a compra de novas camas e colchões.



Vale lembrar que Petrópolis possui, hoje, 26 casos suspeitos de coronavírus sendo investigados. Destes, quatro se encontram internados em hospitais particulares na cidade e o restante mantém isolamento domiciliar. Todos os pacientes permanecem aguardando o resultado dos exames laboratoriais realizados pelo Estado. Até o momento, nenhum caso foi confirmado no município.