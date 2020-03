Prefeito Bernardo Rossi acompanha treinamento de equipes no HMNSE

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi acompanhou neste domingo o treinamento de 16 profissionais do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp que farão o atendimento aos pacientes referenciados pelo ponto de apoio, instalado ao lado da UPA Centro, responsável pela triagem dos casos suspeitos do coronavírus. Eles receberam instruções sobre o uso do equipamento de proteção e como lidar com os pacientes. Uma enfermeira especializada preparou e repassou todos os procedimentos de utilização, segurança e descarte do material.



"Além de todas as preocupações com a vida da população petropolitana em âmbito geral, estou municiando todas as equipes de Saúde com o que há de melhor em equipamentos de segurança hospitalar, para que esses profissionais possam ter a tranquilidade necessária para atender os pacientes. O governo municipal não vai medir esforços para que todas as frentes de combate a esse vírus estejam preparadas, priorizando a segurança dos servidores da saúde" enfatiza o prefeito Bernardo Rossi.



Até a próxima quarta-feira o município receberá 7,5 mil máscaras N-95, usadas no tratamento de casos de tuberculose, com alto poder protetivo, 2 mil óculos de proteção, mais de 300 mil máscaras sanfonadas de uso descartável, além de 20 mil aventais de segurança e um quantitativo expressivo de toucas, pró-pés e materiais de limpeza e assepsia.



"Mas reforço o meu apelo para que não saiam de casa. Evitem qualquer tipo de aglomeração. Não adianta todo esforço que estamos fazendo se não houver a compreensão e a colaboração das pessoas. Estamos em guerra contra um inimigo invisível" destaca o prefeito Bernardo Rossi.