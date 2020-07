Homem pula de viaduto para escapar da polícia após flagrante de porte de drogas, em Petrópolis

Petrópolis - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, esta semana, 20 sacolés de cocaína e meio quilo de maconha escondidos dentro da lataria de um veículo. O caso aconteceu em Petrópolis. Policiais faziam blitz na altura do km 89, da BR-040, e abordaram um veículo que seguia sentido Juiz de Fora.

Durante abordagem, o motorista, de 28 anos, demonstrou nervosismo em excesso aos agentes. Foi realizada uma revista minuciosa e encontrado, dentro da lataria do veículo, meio tablete de maconha e 20 sacolés de cocaína.

Ao perceber a descoberta da droga pelas equipes da PRF, o motorista se jogou do viaduto e fugiu entre os carros. Buscas foram realizadas no local por equipes de reforço, na intenção de capturá-lo. A ocorrência foi encaminhada para 105 DP, no bairro Retiro.