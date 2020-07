PM faz a festa, prende traficante, apreende entorpecentes, rádios transmissores e até máquina caça-níquel, na cidade

Petrópolis - Um homem foi preso por tráfico de drogas, na noite da última sexta-feira, no bairro Cascatinha. Com ele foram encontrados sete tabletes de maconha e a quantia R$775 em espécie. Após denúncias sobre o tráfico de drogas na Rua Rochedo, os militares montaram um cerco na região e encontraram, durante revista pessoal, o material apreendido e o dinheiro com o suspeito. Ele foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, e autuado por tráfico de drogas.

Poucas horas depois, a Polícia Militar também prendeu um homem apontado como gerente do tráfico no Bairro Esperança. Com ele, foram apreendidas 69 cápsulas de cocaína e R$70. Em patrulhamento pela Rua Brigadeiro Castrioto, a equipe da PM foi abordada por um pedestre informando que o suspeito estaria comercializando os entorpecentes próximo a um mercadinho. De imediato os militares foram até o local informado, onde flagraram o momento em que o homem se desfazia de uma sacola com a droga. Levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, o suspeito foi autuado por análogo ao tráfico de droga, permanecendo preso.

Outra denúncia ainda levou policiais militares a apreender 1.100 cápsulas de cocaína em outro ponto da cidade, o bairro Caxambu. A droga estava escondida em uma mata na Estrada José de Almeida Amado. Um homem de 31 anos, suspeito de tráfico de drogas, fugiu ao avistar a viatura da Polícia Militar. Durante buscas pelo local, os agentes encontraram os entorpecentes enterrados, divididos em 16 cargas. A apreensão foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro.

Já no sábado, duas máquinas caça-níqueis foram apreendidas por policiais militares, em Nogueira. Após informações obtidas sobre a prática de jogo de azar, os agentes se dirigiram até a Estrada União e Indústria, onde um homem foi flagrado juntos às máquinas dentro de um bar, próximo ao número 8.203. Encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, ele foi indiciado por exploração de jogo de azar, infração prevista na Lei de Contravenções Penais, e vai responder em liberdade.

Policiais militares apreenderam, também, 247 cigarros de maconha e um rádio transmissor no bairro Vista Alegre, em Araras. A apreensão aconteceu na Rua Nova, após mais denúncias sobre o tráfico de drogas na localidade. O material estava com dois homens, que fugiram com a aproximação dos policiais. O caso foi registrado na 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava.