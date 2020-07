Prefeito Bernardo Rossi inaugura o novo Centro Municipal de Ortopedia

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi inaugurou, na última semana, o novo Centro Municipal de Ortopedia (CMO). A unidade, localizada numa casa anexa ao Hospital Municipal Dr. Nélson de Sá Earp (HMNSE), foi totalmente reformada e vai prestar atendimento ambulatorial a, aproximadamente, 2.500 pessoas por mês, desafogando a demanda de pacientes que aguarda por consultas no município. O Centro Municipal de Ortopedia vai oferecer atendimento especializado, com a criação de um ambulatório de artrose, voltado para o cuidado de joelhos, ombros, coluna, quadris e traumas ortopédicos. O local será a primeira unidade da rede pública de saúde, no Estado do Rio de Janeiro, a realizar a terapia com ácido hialurônico para tratamento da artrose, evitando, assim, a necessidade imediata de cirurgia, e trazendo mais segurança e conforto ao paciente.



“Há pouco mais de um ano me apresentaram o projeto do CMO. Um local com planos de atendimento para zerar uma demanda na área de ortopedia e com um tratamento de última geração, o ácido hialurônico. Fico muito feliz em inaugurar, hoje, um local que vai trazer conforto e saúde aos petropolitanos. Mais feliz ainda em perceber que todo esse trabalho rendeu frutos. Nosso foco em zelar pela qualidade de vida e pela saúde da população se mantém firme. Com o novo Centro Municipal de Ortopedia vamos trazer mais saúde para quem precisa”, afirmou o prefeito Bernardo Rossi.



Como forma de homenagear um importante médico ortopedista, com vinte anos de atuação na rede municipal de saúde, o CMO recebeu o nome do profissional, se chamando Centro Municipal de Ortopedia Dr. Henri Michel Grognet. O filho, e também médico ortopedista, Dr. Frederico Grognet, recebeu a placa e se disse emocionado pelo reconhecimento dos serviços prestados pelo pai. “Não tenho palavras para descrever o que significa essa homenagem. Meu pai fez muito pela saúde da população e, saber que sua participação na área está sendo lembrada, é extremamente emocionante. Ele certamente está muito feliz”, disse o médico.



A secretária de Saúde do município, Fabíola Heck, afirmou que a inauguração do novo Centro Municipal de Ortopedia é mais um passo importante para Petrópolis, e lembrou de outros pontos fundamentais em relação à saúde da população.



“Demos, hoje, mais um importante passo na saúde da cidade. A inauguração do CMO vai apresentar uma nova alternativa às consultas ambulatoriais com o tratamento pelo ácido hialurônico. A artrose acomete muitas pessoas hoje, em especial idosos, que acabam precisando de cirurgia. Com o novo tratamento, o município vai oferecer um outro caminho, mais simples e nada doloroso. Estamos apresentando um importante crescimento, mesmo em meio à pandemia. Vale lembrar de outras conquistas da saúde na cidade, como a abertura da UPA de Itaipava, as UBS da Posse e Araras, o Centro de Especialidades Odontológicas, o Centro de Fisioterapia e o Centro Obstétrico”, lembrou a secretária.



Reconhecidamente um novo polo de ortopedia na cidade, o CMO estará aberto de segunda a sexta-feira, entre 08h e 18h. Serão dois médicos especialistas em revezamento diariamente. O local tem 3 consultórios e uma sala de raio-x no prédio anexo, dentro do próprio HMNSE. Vale lembrar que os atendimentos de urgência permanecem sendo realizados no Hospital Alcides Carneiro (HAC), em Corrêas. O novo Centro Municipal de Ortopedia deu início aos atendimentos na última quinta-feira.