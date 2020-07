Homem tenta aplicar "golpe do seguro", bota fogo em carro e incendeia 10 mil metros quadrados de mata em Araras

Petrópolis - Equipes do Corpo de Bombeiros, guarda-parques e brigadistas no ICMBio/Inea vão dar continuidade, hoje, ao combate a focos de incêndio em mata em uma zona da Reserva Biológica de Araras, área de preservação ambiental que faz parte da APA-Petrópolis, no Vale das Videiras. Os homens foram acionados na madrugada desta segunda-feira para combater as chamas, que tiveram início em um veiculo na Estrada Almirante Paulo Meira. O fogo se alastrou para a mata e já destruiu um área de pelo menos 10 mil metros quadrados. O proprietário do veículo que, de acordo com a polícia teria ateado fogo ao carro numa tentativa frustrada de aplicar o famoso "golpe do seguro", foi preso no início da noite por policiais da Delegacia de Itaipava, a 106ª DP. "Ele foi detido na noite de ontem e responderá por estelionato e dano ambiental. A perícia constatou o vínculo entre o incêndio no carro e o fogo que destruiu uma grande área de mata", explicou o delegado titular, João Valentin.



Esta não foi a primeira vez que um responsável por incêndio em vegetação foi identificado e levado para a delegacia para responder por dano ambiental. Somente este mês, pelo menos outras duas pessoas foram detidas por terem provocado incêndios que destruíram áreas de mata. Um dos casos aconteceu no Jardim Salvador, onde uma área de mata foi queimada depois que um morador perdeu o controle sobre a queima de lixo em sua própria residência. Outro caso aconteceu em Itaipava, onde uma moradora foi levada para a delegacia depois per ser responsável por uma fogueira que ocasionou a queimada. Desde o início do mês de julho, bombeiros já foram acionados para pelo menos 36 ocorrências de fogo em vegetação em diferentes pontos dos cinco distritos de Petrópolis.



O comandante do 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Gil Kempers, que sobrevoou a região do incêndio em Araras ontem, estima que pelo menos 10 mil metros quadrados de vegetação foram consumidos pelas chamas que começaram no veículo. As equipes atuaram no local durante todo o dia e por conta do risco de permanecer durante a madrugada, combatentes foram retirados da região no fim da tarde.



De acordo com o comandante Gil Kempers, para hoje foi montada uma grande operação com suporte dos bombeiros, guarda parques e brigadistas do ICMBio e Inea. "Serão estabelecidas frentes de combate por terra com as viaturas e os combatentes serão lançados de aeronave nos pontos de combate à incêndio na mata. Além disso a aeronave vai efetuar o combate às chamas com o equipamento de lançamento de água", explica Kempers.