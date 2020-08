Homem abre loja, furta celulares e dinheiro e, ao sair, tem o cuidado de "trancar" a porta do estabelecimento

Petrópolis - A Polícia Civil está investigando a invasão à uma loja de acessórios para telefones celulares, localizada na Rua Paulino Afonso, na madrugada da última quinta-feira. Do local, foram levados pouco mais de R$ 520 em dinheiro que estavam no caixa do estabelecimento.



O caso está registrado na 105ª DP, do bairro Retiro. Até o momento nenhum suspeito foi identificado. Apesar das câmeras de segurança terem flagrado toda a ação, o bandido usava máscara de proteção. Foi possível perceber apenas que se tratava de um homem negro. Pelas imagens, ele chegou na loja exatamente a 1h53 e, provavelmente utilizando uma chave especial, conseguiu abrir a porta de aço.



O administrador da loja esteve na delegacia e disse à polícia que a ação do marginal foi constatada pela manhã, quando os funcionários começaram a chegar para trabalhar e perceberam que havia alguns itens fora do lugar e, em seguida, deram falta do dinheiro que deveria estar no caixa.



A perícia de local foi prejudicada porque os funcionários arrumaram as prateleiras. As imagens das câmeras de segurança já foram entregues à polícia e serão analisadas. Elas mostram, ainda, o momento que o ladrão deixa a loja e, antes de fugir, tem o cuidado de trancar a porta novamente.