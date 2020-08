Petrópolis - Um gavião foi capturado pelo Corpo de Bombeiros de Petrópolis, no final da tarde desta sexta-feira. De acordo com o 15º GBM, o animal estava no quintal de uma casa na Estrada União e Indústria, no distrito da Posse, e foi resgatado após moradores acionarem os militares.



Ainda segundo o grupamento, o animal, que não está conseguindo voar, foi encaminhado para uma clínica veterinária especializada neste sábado. Os gaviões são aves de rapina com visão e audição apuradas, bico curvo e garras fortes capturar as presas. São semelhantes às águias e possuem uma grande variedade de formas e tamanhos.