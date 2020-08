Em mais um final de semana agitado, polícia faz prisões e apreensões em diversos pontos da cidade

Petrópolis - Três jovens de 20, 22 e 24 anos foram detidos pela Polícia Militar neste fim de semana, na Rua Raimundo Norato Bruno de Lima, em Corrêas. Além deles, um adolescente, de 16 anos, também foi apreendido. Com o grupo foram apreendidas 43 cápsulas de cocaína, 37 tabletes de maconha e R$ 244 em dinheiro. Todos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro. Em sede policial o rapaz, de 24 anos, foi autuado por posse e uso de entorpecentes e liberado em seguida. Já os outros dois maiores foram autuados por tráfico de drogas e associação, e permaneceram presos. O mesmo ocorreu com o adolescente, que foi autuado em fato análogo pelos mesmos crimes.

Em outra ação, também neste fim de semana, um homem, de 20 anos, foi flagrado pela Polícia Militar com 127 cápsulas de cocaína, 10 tabletes de maconha e R$ 181 em dinheiro. Os agentes chegaram até o acusado através de denúncias anônimas. Ele ainda tentou se desfazer da droga ao perceber a presença dos policiais, mas acabou preso. O acusado foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde foi autuado por tráfico de drogas.

Em outra ação, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas sobre a venda de entorpecentes na Rua Teresa, no Alto da Serra. Ao chegarem no endereço indicado, os agentes permaneceram escondidos e observaram a movimentação. Em poucos minutos flagraram um homem, de 44 anos, vendendo entorpecentes para outro, de 33 anos. Na abordagem foram encontradas 10 cápsulas de cocaína, 34 trouxinhas de maconha e R$ 66 em dinheiro com o traficante, e uma cápsula de cocaína com o homem que havia acabado de comprar o entorpecente. Ambos foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. Em sede policial o homem, de 44 anos, foi autuado por tráfico de drogas e ficou preso. O outro envolvido foi autuado por posse e uso de entorpecentes e liberado em seguida.