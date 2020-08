De olho na segurança da cidade, prefeitura vai ampliar Ciop com mais 20 câmeras

Petrópolis - Petrópolis, cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, continua investindo na área. A prefeitura vai ampliar o monitoramento do município com mais 20 câmeras que serão adquiridas com recursos federais. Com isso, considerando os equipamentos do Centro Integrado de Operações e do Terminal Centro, serão 111 câmeras de segurança espalhadas pelo município.



“Desde o início da gestão investimos em segurança com a certeza de que essa é uma obrigação não apenas do governo do Estado, mas também do município. Por isso que montamos o Ciop, uma ferramenta com o que há de mais moderno para fazer o monitoramento de toda cidade e auxiliar o trabalho da nossa Guarda Civil, da Polícia Militar e da Polícia Civil. E agora vamos ampliar a nossa central de monitoramento com mais 20 câmeras, mostrando nosso compromisso com a segurança dos petropolitanos”, ressalta o prefeito Bernardo Rossi.



O Ciop começou a fazer o monitoramento em maio de 2018 e, desde então, já registrou 727 imagens. Dessas, 416 são de crimes ou suspeitas (57,2% do total); 148 cenas mostram ocorrências de trânsito (20,4%); e também há 163 registros de outras situações. Além dos órgãos de segurança, as imagens são acompanhadas pela CPTrans, pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros.



“Nós já tivemos várias prisões em que o flagrante foi feito a partir no monitoramento feito no Ciop e também casos que foram concluídos pelas delegacias graças a imagens que mostraram a ocorrência ou que comprovaram que aquele crime não aconteceu, que era comunicação falsa de crime. Isso mostra como a central de monitoramento tem uma participação essencial para a segurança do nosso município”, afirma a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo.



O Ciop tem 56 câmeras espalhadas em 46 locais da cidade. Em cada ponto, há uma câmera que filma em alta definição em até um quilômetro de distância, rotação de 360º. Também foram instaladas câmeras fixas em cinco entradas da cidade – Quitandinha, Bingen, Alto da Serra, trevo de Bonsucesso e Posse – para identificar veículos roubados. Na Rua Teresa, foi colocada uma câmera que faz reconhecimento facial.



Recém-reformado, o Terminal Centro conta com 34 câmeras de segurança, com quatro delas transmitindo em tempo real para o Ciop, permitindo o monitoramento 24 horas por dia do local.



Agora, serão mais 20 câmeras, sendo quatro com rotação de 360º e 16 fixas. Também serão adquiridos mais 97 itens como nobreaks, conversor óptico, servidor de gravação de imagens, televisores (para acompanhar as imagens), rádios de comunicação, entre outros e um quilômetro de cabeamento óptico. A licitação também prevê a contratação do serviço de instalação e configuração dos equipamentos. O teto máximo da licitação é de R$ 604 mil, sendo 426 mil de repasse do governo federal através do Ministério da Justiça e Segurança Pública e contrapartida de R$ 178 mil – cabe lembrar que, com a participação de vários interessados, o valor final será menor que o teto estabelecido. A concorrência será realizada no dia 14 de agosto.