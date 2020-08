Queimada, que teve início na manhã desta terça-feira no Bonfim, já atingiu o Açú e pode ter sido provocada por balão

Petrópolis - Bombeiros e brigadistas do Parnaso iniciaram na manhã desta terça-feira o combate a uma queimada, que teve início no Bonfim (Parnaso), e lutam para conter as chamas. O fogo se alastrou rapidamente, segundo o tenente-coronel do 15ª GBM Gil Kempers, e atingiu a região do Açú.



“Temos um indicativo que a o fogo foi provocado pela soltura de um balão. Estão sendo deslocados 30 bombeiros e brigadistas para o local. Na parte da tarde iniciaremos o combate aos focos de incêndio com o uso da aeronave. Temos equipes também em trilhas e estamos montando uma base operacional”, disse o comandante.



A situação se complica ainda mais, tendo em vista que a previsão para os próximos dias é de tempo aberto e sem chuva, com os ventos comuns do mês de agosto - que potencializam a propagação dos incêndios florestais.



Vale ressaltar que, na última semana, os incêndios em Petrópolis consumiram 750 hectares de vegetação, área correspondente a 750 campos de futebol. Os estragos foram em duas Unidades de Conservação - na Reserva Biológica de Araras e em dois pontos do Parque Nacional da Serra dos Órgãos.



A força tarefa nestas ações contou com a ajuda dos bombeiros, brigadistas do ICMBio, Ibama, além de apoio da Guarda Civil e Defesa Civil municipal.