Prefeitura vai atender pedido dos Correios para testagem de funcionários após caso de Covid-19

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria de Saúde, vai realizar a testagem dos funcionários dos Correios no Centro de Entrega de Encomendas – CEE da Mosela, após a confirmação de um caso de Covid-19 na unidade. O pedido ao poder público foi feito por meio de ofício encaminhado pela empresa ao Procon municipal e à Secretaria de Saúde. Ele foi prontamente autorizado pelo prefeito Bernardo Rossi, que entende que a garantia da manutenção do serviço essencial é crucial neste momento de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.



“Pedir para que as pessoas fiquem em casa, evitem se deslocar e se aglomerarem tanto quanto possível, parte de oferecer a contrapartida da manutenção dos serviços essenciais. Não é atribuição do município fazer a testagem dos Correios, mas entendemos que garantir os testes é fundamental para garantir que não haja a interrupção na distribuição das encomendas”, ressalta o prefeito.



Ontem, a empresa pública oficializou o pedido junto ao Procon e à Secretaria de Saúde. “Nos foi informado que o serviço não foi interrompido, que os funcionários trabalharam internamente e que as encomendas continuaram sendo entregues. Ainda foi informado que não há intenção dos Correios de interromper a atividade essencial aos consumidores petropolitanos”, informa a coordenadora do órgão de defesa do consumidor, Raquel Motta.



Segundo a secretária de Saúde Fabíola Heck, os funcionários dos Correios, da unidade da Mosela, serão incluídos no calendário de testagem dos profissionais que trabalham no fronte do atendimento à população, através dos serviços essenciais. “Estamos aguardando a chegada dos testes comprados pelo município e os testes serão realizados tão logo quanto possível”, diz a secretária.



Correios se comprometeram a negociar TAC



Multado em mais de meio milhão de reais (R$ 526 mil) pelo Procon municipal pela falha na prestação do serviço no Centro de Distribuição de Encomendas da Mosela, que chegou a liderar o ranking de reclamações dos consumidores entre março e maio, o serviço vem sendo regularizado. “Hoje, o número de reclamações não chega a três por dia. É perceptível a melhora. Na última semana houve uma reunião com os Correios e o Procon Estadual, em que a empresa pública se comprometeu a negociar o Termo de Ajustamento de Conduta. Uma das contrapartidas que será exigida na negociação do termo é a apresentação de um plano de ação em caso de confirmação de casos de Coronavírus, detalhando as medidas a serem tomadas para a não interrupção ou retomada tão breve quanto possível do serviço”, pontua Raquel Motta.