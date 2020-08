Prefeito Bernardo Rossi visita obras do novo Centro de Referência de Glaucoma em Petrópolis

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi visitou, em companhia do vice-prefeito, Baninho, e da secretária de Saúde, Fabíola Heck, na tarde desta sexta-feira, as obras do novo Centro de Referência de Glaucoma em Petrópolis. O projeto de construção é uma parceria entre o governo municipal, o Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis e Lions Clubes Internacional. O novo serviço será implementado no Ambulatório Escola da UNIFASE, localizado no bairro Cascatinha. O espaço contará com três consultórios para atendimentos completos e simultâneos de oftalmologia geral, além de salas para a realização de biometria, testes de campo visual, tomografia de coerência óptica e de retinografia, exames complementares de alta complexidade.



“Ficamos muito felizes em fechar mais parcerias com o objetivo de trazer saúde para a população da cidade. Doenças oculares são gravíssimas e muitas pessoas sofrem com isso, principalmente nossos idosos. O glaucoma é uma doença silenciosa e extremamente perigosa. Com mais essa unidade especializada vamos ser capazes de dar ainda mais agilidade aos exames pelo SUS pertinentes às doenças através de exames de alta complexidade aos petropolitanos. Temos muito a agradecer aos parceiros que compreendem a necessidade do crescimento na saúde. Provamos, mais uma vez, que é possível crescer mesmo em meio à uma pandemia”, afirmou o prefeito.



"Há três anos, montamos o projeto para viabilizar essa parceria de compra dos equipamentos necessários para trabalhar a prevenção do Glaucoma em Petrópolis. Nosso projeto foi aprovado e recebeu o financiamento. Agora, estruturamos esse Centro de Glaucoma dentro do espaço do Ambulatório Escola com o intuito, não apenas de realizar a pesquisa, mas de oferecer o atendimento oftalmológico diferenciado à população. Esses modernos aparelhos serão utilizados também nos atendimentos aos pacientes regulares, melhorando ainda mais a qualidade do serviço de oftalmologia", explica a oftalmologista, e coordenadora do Serviço de Oftalmologia da UNIFASE/FMP, Patrícia Pachá.



Na parceria realizada, a Prefeitura de Petrópolis é a responsável pelo convênio do serviço, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). O Lions Clubes Internacional garantiu recursos financeiros para aquisição dos modernos equipamentos, através do projeto SightFirst, e a UNIFASE/FMP vai oferecer todo o espaço físico para realização dos atendimentos à população, com equipamentos, equipe multidisciplinar de profissionais e o investimento nas obras de reforma e ampliação do setor de oftalmologia. A previsão de entrega das obras é para setembro deste ano.



Para a secretária de Saúde do município, Fabíola Heck, o local vai beneficiar boa parte da população da cidade. “Vamos ser capazes de ampliar e agilizar o atendimento a quem sofre com as enfermidades oftalmológicas. O glaucoma é uma doença séria e que deve ter toda a atenção das equipes de saúde do município. Continuamos trabalhando na intenção de dar aos petropolitanos a qualidade de vida que eles merecem”, finalizou a secretária.