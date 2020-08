Petrópolis - Um adolescente, de 17 anos, ofereceu a quantia de R$6 mil a policiais militares para não ser preso durante uma operação no Bairro da Glória, em Corrêas. A ação policial ocorreu na noite desta terça-feira. O menor foi apreendido com 151 cápsulas de cocaína escondidas numa mochila e imediatamente levado para a 105ª DP, no bairro do Retiro, onde foi autuado por tráfico de drogas e tentativa de suborno aos policiais.

Os agentes que fizeram a operação contaram que, durante a revista, o menor alegou fazer parte do tráfico local e garantiu ser o gerente da boca de fumo do Bairro da Glória. Em seguida, o adolescente levou os policiais até o local onde guardava as drogas, momento em que tentou subornar os agentes com dinheiro em espécie. Ainda segundo os agentes, o menor já somava outras duas passagens pela delegacia, também por tráfico de drogas.