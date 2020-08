Banco de Leite Humano do Hospital Unimed Petrópolis incentiva a doação de leite materno

Petrópolis - Neste mês é realizada a Campanha Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno. Proporcionar uma alimentação saudável para os bebês é necessário e, por isso, o Banco de Leite Humano do Hospital Unimed Petrópolis reforça a importância da doação de leite materno.



“O leite materno é considerado padrão Ouro para a alimentação de recém nascidos e em especial prematuros, o que faz a doação ser tão necessária. O Banco de Leite do Hospital Unimed Petrópolis tem um papel importante na alimentação de qualidade dos bebês que nascem na unidade desde 2002”, afirma a responsável técnica do Banco, Glaucimar Papa.



Em média são necessários de dois a quatro litros de leite por semana para atender a demanda. Com as doações, aproximadamente 20 bebês podem ser beneficiados mensalmente, dependendo do número de internações na UTI Neonatal da unidade. Apesar da pandemia, os estoques permanecem seguros devido à colaboração das doadoras.



As mães que desejam doar leite como maneira de apoiar a amamentação para um planeta mais saudável - tema da Campanha deste ano, devem entrar em contato através do telefone (24) 2291-9846, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h.



Estar saudável, amamentar e produzir mais leite do que o necessário para o próprio bebê são requisitos necessários para se tornar uma doadora. Ao ser considerada apta, a mãe receberá todas as orientações necessárias para que a coleta do Leite Materno seja feita.



Doe frascos de vidro ao Banco de Leite do Hospital Unimed Petrópolis



O Banco de Leite do Hospital Unimed Petrópolis também recebe doações de frasco de vidro com tampa plástica, pois é ideal no processo de pasteurização do leite, medida que elimina bactérias que podem causar doenças nos bebês.



“A nossa equipe adota medidas de adequação do leite para que o bebê faça a ingestão segura, e frascos de vidro são indispensáveis nesses processos, já que suportam a temperatura envolvida na ação”, completa Glaucimar Papa.