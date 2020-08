Após meses fechado, Parque Municipal de Itaipava reabre neste sábado com novas regras

Petrópolis - Após vários meses de fechamento, o Parque Municipal de Itaipava, em Petrópolis, retomou a rotina de visitação na manhã deste sábado. A decisão de reabertura está condicionada à taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva para tratamento da Covid-19 nas unidades hospitalares da cidade.



Segundo a Secretaria de Saúde, caso o número de internações pelo novo coronavírus chegue à 80%, a Prefeitura pode voltar atrás na decisão de reabertura, não descartando, inclusive, a possibilidade de um lockdown.



Hoje, Petrópolis tem 4.724 casos confirmados e 158 mortes por Covid-19, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Com 20.3% de ocupação dos leitos clínicos e 21.1% de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva. O Parque Municipal vai reabrir das 9h às 16 h de quarta à domingo e aos feriados.



Confira as novas regras



200 pessoas por vez

Todos terão a temperatura aferida na entrada

Atividades liberadas: caminhadas, corridas, jogos de quadra, pista de skate e pump track

Parquinho, chuveiros dos vestiários e bebedouros estão ainda interditados

A lanchonete do Parque pode funcionar, mas seguindo as normas da vigilância sanitária

Bebidas alcoólicas não podem ser vendidas