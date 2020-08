Homem é preso pela Polícia Civil acusado de estuprar a própria irmã de apenas 13 anos, no bairro Quitandinha

Petrópolis - Acusado de estuprar a irmã consecutivas vezes, um homem de 20 anos de idade foi preso por policiais civis da 105ª DP, do bairro Retiro, na manhã desta segunda-feira, no bairro Quitandinha. A vítima, de apenas 13 anos de idade, estaria sendo molestada desde os 8 anos. Contra ele já havia um mandado de prisão expedido pelos crimes de estupro de vulnerável na forma da lei de violência doméstica.

A ação foi coordenada pelos delegados Juliana Ziehe e Marcelo Vieira e, segundo a polícia, ao ser ouvida, a vítima relatou ter sido estuprada por diversas vezes por seu próprio irmão, na própria casa da família. Ao ser levado para a delegacia, o suspeito confessou que teve envolvimento com sua irmã quando ela tinha apenas 8 anos de idade, e ele 15 anos. Na ocasião, teria apenas beijado a boca da menina por algumas vezes, porém, negou que tenha mantido relações sexuais com a garota.

De acordo com a delegacia, o Ministério Público considerou o fato como “gravidade extrema” e, devido à proximidade do autor com a vítima e a própria mãe, entendeu que as medidas protetivas não eram suficientes para mantê-las seguras. Segundo informações, o acusado também é viciado em drogas. A preocupação era de que, sob o efeito de entorpecentes, pudesse atacá-las. A partir daí, foi solicitado o mandado de prisão.